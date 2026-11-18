Грузинским университетам предоставляется право открывать филиалы за рубежом — законопроект
Для высших учебных заведений, авторизованных в Грузии, создается правовой механизм учреждения филиалов за рубежом. Соответствующую законодательную инициативу подготовило Министерство образования, науки и молодежи.
Инициированный в парламенте пакет предусматривает внесение изменений в законы «О высшем образовании» и «О развитии качества образования».
В пояснительной записке отмечается, что интерес к учреждению филиалов в иностранных государствах выразили различные действующие в Грузии университеты, поэтому важно создать соответствующие правовые основы.
Согласно изменениям, авторизованным в Грузии высшим учебным заведениям предоставляется право учреждать филиалы за рубежом с соблюдением законодательства принимающего государства. Для начала деятельности в подобных филиалах обязательным будет получение соответствующего права (путем проверки соответствия стандартам авторизации) и аккредитация программ. Диплом будет выдавать грузинский университет, а в приложении к диплому будет указываться факт обучения в зарубежном филиале. Количество студентов, принимаемых в зарубежный филиал, будет определяться отдельно и не войдет в квоту основного кампуса, находящегося в Грузии.
С учетом сокращения продолжительности программ высшего образования и относительно небольшой продолжительности профессиональных программ, максимальный срок условной аккредитации сократится с четырех до двух лет, а срок приостановления статуса студента и профессионального студента — с пяти до трех лет. В течение этого периода за ними сохранится возможность пользоваться мобильностью и продолжать обучение в другом учебном заведении.
Для признания образования, полученного дистанционно, больше не потребуется сдача экзаменов на месте в иностранном государстве. Сохранятся существующие требования к аккредитации образовательной программы и ограничения, связанные с практическими, лабораторными, клиническими компонентами или обучением на рабочем месте.
Совет по авторизации высших учебных заведений будет уполномочен в процессе авторизации соответствующего учреждения или проверки выполнения условий авторизации принять решение об ограничении права приема студентов на срок не менее 1 года и не более 3 лет.
Параллельно с плановыми и внеплановыми проверками вводится механизм непрерывного (продолжающегося) мониторинга, что позволит ЮЛПП Национальному центру развития качества образования наблюдать за учебным и исследовательским процессами в течение более длительного периода.
В апелляционном совете становится возможным обжалование всех решений советов по авторизации и аккредитации (вместо только решений об отказе в авторизации/аккредитации или их отмене).
Изменения увеличат доходы Национального центра развития качества образования за счет сборов за новые и расширенные платные административные производства:
- Получение права на открытие филиала за рубежом: ориентировочный базовый сбор за одно производство составляет 30 000 – 50 000 лари, к чему добавятся командировочные расходы на визит за границу. По данным министерства, в течение следующих трех лет в центр, предположительно, будет подаваться не более двух заявок в год. В этом случае базовая часть годового дохода центра составит ориентировочно 60 000 – 100 000 лари.
- Обязательная аккредитация программ филиала: сборы определяются в зависимости от количества программ: за 1–2 программы — 35 376 лари, за 3–4 программы — 55 634 лари, а за 5–8 программ — 89 244 лари. Министерство ожидает, что количество обращений в год составит максимум 5 заявок.
- Увеличение предельного количества студенческих мест: сбор за одно производство составляет 6 328 лари (при необходимости командировки — 8 134 лари). В течение следующих трех лет, по оценке центра, предполагаемая обращаемость составит не более 10 заявок в год, и в виде сборов за производство центр получит 66 892 лари.
- Изменение адреса или площади осуществления деятельности: сбор за одно производство составит примерно 3 000 – 5 000 лари. Предположительно, в течение следующих трех лет по направлениям общего, профессионального и высшего образования в общей сложности обращаемость составит 10 заявок в год. В указанном случае общий годовой доход центра от этой услуги составит ориентировочно 30 000 – 50 000 лари.
- Рассмотрение апелляционных жалоб: в результате расширения круга решений, подлежащих обжалованию, при подаче максимум 5 дополнительных жалоб в год центр получит 1 000 лари от сбора за допустимость (по 200 лари за каждую жалобу) и 13 885 лари от сбора за рассмотрение (по 2 777 лари за каждую жалобу).
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