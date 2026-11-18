В пояснительной записке отмечается, что интерес к учреждению филиалов в иностранных государствах выразили различные действующие в Грузии университеты, поэтому важно создать соответствующие правовые основы.

Для высших учебных заведений, авторизованных в Грузии, создается правовой механизм учреждения филиалов за рубежом. Соответствующую законодательную инициативу подготовило Министерство образования, науки и молодежи.

Согласно изменениям, авторизованным в Грузии высшим учебным заведениям предоставляется право учреждать филиалы за рубежом с соблюдением законодательства принимающего государства. Для начала деятельности в подобных филиалах обязательным будет получение соответствующего права (путем проверки соответствия стандартам авторизации) и аккредитация программ. Диплом будет выдавать грузинский университет, а в приложении к диплому будет указываться факт обучения в зарубежном филиале. Количество студентов, принимаемых в зарубежный филиал, будет определяться отдельно и не войдет в квоту основного кампуса, находящегося в Грузии.

С учетом сокращения продолжительности программ высшего образования и относительно небольшой продолжительности профессиональных программ, максимальный срок условной аккредитации сократится с четырех до двух лет, а срок приостановления статуса студента и профессионального студента — с пяти до трех лет. В течение этого периода за ними сохранится возможность пользоваться мобильностью и продолжать обучение в другом учебном заведении.

Для признания образования, полученного дистанционно, больше не потребуется сдача экзаменов на месте в иностранном государстве. Сохранятся существующие требования к аккредитации образовательной программы и ограничения, связанные с практическими, лабораторными, клиническими компонентами или обучением на рабочем месте.

Совет по авторизации высших учебных заведений будет уполномочен в процессе авторизации соответствующего учреждения или проверки выполнения условий авторизации принять решение об ограничении права приема студентов на срок не менее 1 года и не более 3 лет.

Параллельно с плановыми и внеплановыми проверками вводится механизм непрерывного (продолжающегося) мониторинга, что позволит ЮЛПП Национальному центру развития качества образования наблюдать за учебным и исследовательским процессами в течение более длительного периода.

В апелляционном совете становится возможным обжалование всех решений советов по авторизации и аккредитации (вместо только решений об отказе в авторизации/аккредитации или их отмене).

Изменения увеличат доходы Национального центра развития качества образования за счет сборов за новые и расширенные платные административные производства: