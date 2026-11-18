Папуашвили — Пока посол ЕС лично не осудит нападение на президентский дворец, я не перестану об этом напоминать
Пока посол Евросоюза лично не осудит нападение на президентский дворец, произошедшее 4 октября 2025 года, я не перестану об этом напоминать — не перестану потому, что не осуждая он поощряет завтрашнее насилие, и в каждом последующем насилии есть его личная ответственность! — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Папуашвили также говорит, что до тех пор, пока посол Евросоюза не скажет, что осуждает штурм президентского дворца 4 октября, он является сторонником этого штурма и защитником его участников.
«Я обращался к послу Евросоюза и письменно, чтобы он осудил насилие, и по сей день он не осудил ни одно насилие. Единственное, что он нам бросает, будто мы в детском саду, общая фраза: Евросоюз осуждает насилие. Где осуждает? В Австралии осуждает, в Антарктиде или в Арктике, нам нужен прямой ответ — осуждает ли он штурм президентского дворца 4 октября 2025 года! Пока он не произнесет этих слов, он является сторонником этого штурма и защитником участников этого штурма», — заявил Шалва Папуашвили.
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