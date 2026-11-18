В своём выступлении Николоз Самхарадзе рассказал о вызовах международной безопасности, продолжающейся войне в Украине и событиях на Ближнем Востоке.

В рамках ассамблеи Николоз Самхарадзе выступил на пленарном заседании, где акцентировал внимание на сотрудничестве между Грузией и АИПА. Он отметил, что Грузия уже четыре года является наблюдателем организации и активно участвует в её деятельности.

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе находится с официальным визитом в столице Филиппин Маниле, где проходит 47-я Генеральная ассамблея АИПА (Межпарламентской ассамблеи АСЕАН).

«Мы уже вступили в эпоху постепенного разрушения основанного на правилах международного порядка, когда крупные геополитические игроки, обладающие значительной властью, всё чаще игнорируют фундаментальные принципы международного права. Это создаёт опасные прецеденты и угрожает безопасности и стабильности малых государств. Наш долг — предпринять действенные шаги для защиты основанного на правилах международного порядка и укрепления роли дипломатии», — заявил Николоз Самхарадзе.

Председатель комитета по внешним связям особое внимание уделил оккупации Россией регионов Грузии. Он рассказал о фактах нарушения фундаментальных прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе, в том числе о незаконной бордеризации, незаконных задержаниях и похищениях граждан, проживающих в сёлах вблизи оккупационной линии, ограничении права этнических грузинских детей получать образование на родном языке, а также попытках уничтожения следов грузинского культурного наследия.

По словам Николоза Самхарадзе, поддержка международного сообщества имеет решающее значение для мирного урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности страны.

«Поддержка международного сообщества крайне важна для мирного урегулирования этого конфликта и содействия восстановлению нашей территориальной целостности. Хочу поблагодарить государства — члены АИПА и организацию в целом за твёрдую поддержку территориальной целостности Грузии», — заявил Николоз Самхарадзе.

Председатель комитета отметил, что, несмотря на многочисленные внутренние, региональные и глобальные вызовы, а также попытки вмешательства со стороны определённых иностранных игроков, Грузии удалось сохранить мир, стабильность и экономическое развитие в стране. Он также обратил внимание на высокие позиции Грузии в международных рейтингах.

«Эти достижения укрепили роль Грузии в международном сообществе как успешного, инновационного и надёжного партнёра, а также повысили привлекательность страны для различных экономических проектов и прямых иностранных инвестиций», — заявил Николоз Самхарадзе.

В завершение выступления Николоз Самхарадзе отметил, что Грузия заинтересована в углублении связей между регионами Юго-Восточной Азии и Чёрного моря.

«Именно с этой целью предлагаю провести совместную конференцию АИПА и ПАЧЭС, в рамках которой организации и их государства-члены смогут обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, и разработать совместные инициативы, способствующие укреплению политических, экономических и общественных связей», — заявил Николоз Самхарадзе.