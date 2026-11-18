Дуальное обучение представляет собой форму реализации образовательной программы высшего образования, объединяющую академическое обучение с обучением, организованным в реальной рабочей среде. Соответственно, учебный процесс частично осуществляется в высшем учебном заведении, а частично — в реальной рабочей среде.

Все это предусматривают поправки в закон «О высшем образовании», которые правительство уже представило на рассмотрение парламента.

В рамках программ бакалавриата и магистратуры будет возможным дуальное обучение. Кроме того, в системе высшего образования Грузии планируется внедрение микроквалификации.

Как поясняет Министерство образования и науки, практическое обучение в рамках образовательных программ высшего образования в Грузии осуществляется и сегодня в виде различных практических компонентов. Данные компоненты могут реализовываться в реальной рабочей среде, служить достижению определенных программой результатов обучения, а соответствующая студенческая нагрузка может быть выражена в кредитах, однако действующее законодательство отдельно не определяет дуальное обучение как форму реализации образовательной программы высшего образования и не устанавливает тот минимальный объем, при наличии которого обучение в реальной рабочей среде будет считаться существенной частью реализации программы, а не только ее отдельным практическим компонентом.

По заявлению министерства, внедрение дуального обучения будет способствовать системной интеграции академических знаний и обучения в реальной рабочей среде, развитию профессиональных и общих компетенций студентов, усилению практической направленности программ высшего образования и лучшей подготовке выпускников к профессиональной деятельности.

«Развитие дуального обучения способствует формированию долгосрочного сотрудничества между высшими учебными заведениями и работодателями. Такое сотрудничество дает высшему образовательному заведению возможность при разработке и развитии программы лучше учитывать существующие в соответствующей сфере практические потребности, а партнерской организации — участвовать в развитии профессиональных компетенций будущих кадров. Для студента дуальное обучение создает возможность в процессе учебы приобрести опыт работы, напрямую связанный с программой, и лучше подготовиться к профессиональной деятельности», — заявляет Министерство образования и науки.

Представленный в парламент законопроект направлен на внедрение микроквалификации в систему высшего образования Грузии и создание необходимых правовых основ для ее реализации.