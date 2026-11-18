Хабеишвили: Находящихся на свободе прошу 23 ноября собраться в Батуми у Конституционного суда
Находящихся на свободе прошу, 23 ноября в 18:00 собраться в Батуми у Конституционного суда! Невозможно не отметить этот день в Батуми! – об этом один из лидеров «Национального движения» Леван Хабеишвили пишет в письме, распространенном из тюрьмы.
По его словам, «победа — это то, чего нам больше всего не хватает».
«Приближается 23 ноября — день Гиоргоба, дата Революции роз, победы, победы народа! День победы добра над злом, день победы света над злом!
Победа — это то, чего нам больше всего не хватает!
Находящихся на свободе прошу, 23 ноября в 18:00 собраться в Батуми у Конституционного суда!
Невозможно не отметить этот день в Батуми!
Лично прошу вас дать мне возможность из плена увидеть вас всех вместе!» — пишет Леван Хабеишвили.
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