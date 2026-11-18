Мэр Тбилиси пообещал пострадавшим от прорыва водопровода компенсации и временное жилье
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал полностью компенсировать ущерб семьям, чьи квартиры пострадали в результате крупной коммунальной аварии на улице Гамрекели. Все расходы на ремонт жилья и покупку новой мебели возьмет на себя водораспределительная компания GWP. При необходимости пострадавшим также предоставят временное жилье.
Сегодня Каладзе лично постил место происшествия, встретился с местными жителями и ознакомился с ходом восстановительных работ. Мэра сопровождал гендиректор GWP Хосе Мигель Сантос Гонсалес и директор компании по техническим и операционным вопросам Гига Надирадзе.
«Я был в квартирах пострадавших семей. Фактически все уничтожено — все, что было у людей, пришло в негодность. Мы связались с компанией, и все расходы она возьмет на себя. Если возникнет необходимость отселить отдельные семьи и предоставить им временное жилье, мы полностью к этому готовы. Ущерб каждой семье будет возмещен — это касается как ремонтных работ, так и покупки мебели», — заявил Каладзе.
Комментируя причины аварии, Каладзе признал изношенность подземных сетей в столице. Он подчеркнул, что проблема касается не только водопровода, но и других коммуникаций.
По словам Каладзе, с 2017 года при проведении реабилитационных работ на улицах и проспектах города мэрия в первую очередь занимается обновлением подземных сетей. Он признал, что такие работы доставляют жителям неудобства и нередко вызывают недовольство, однако назвал их необходимыми для создания инфраструктуры, которая сможет прослужить десятилетиями.
«Тбилиси — древний город, и с подземными коммуникациями есть проблемы. Когда мы приступаем к реабилитации конкретных проспектов или улиц, сначала обновляем коммуникации. Иначе проводить такие работы просто невозможно», — отметил мэр.
Авария на магистральном водопроводе GWP произошла около 03:30 18 ноября на пересечении улиц Мицкевича и Гамрекели. Из-за мощного потока воды на проезжей части провалился асфальт, потоки воды и выброшенные ими камни повредили окна жилых домов и затопили помещения на первых этажах.
Georgian Water and Power (GWP) — крупнейший оператор водоснабжения в Грузии, обеспечивающий полный цикл подачи питьевой воды и водоотведения для более чем 2 миллионов жителей (свыше 700 тысяч абонентов) в Тбилиси, Рустави и Мцхета.
С 2022 года контрольным пакетом акций (80%) управляющей компании GWP (Georgia Global Utilities) владеет испанский гигант FCC Aqualia — один из лидеров европейского рынка водоснабжения.
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