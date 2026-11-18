Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал полностью компенсировать ущерб семьям, чьи квартиры пострадали в результате крупной коммунальной аварии на улице Гамрекели. Все расходы на ремонт жилья и покупку новой мебели возьмет на себя водораспределительная компания GWP. При необходимости пострадавшим также предоставят временное жилье.

Сегодня Каладзе лично постил место происшествия, встретился с местными жителями и ознакомился с ходом восстановительных работ. Мэра сопровождал гендиректор GWP Хосе Мигель Сантос Гонсалес и директор компании по техническим и операционным вопросам Гига Надирадзе.

«Я был в квартирах пострадавших семей. Фактически все уничтожено — все, что было у людей, пришло в негодность. Мы связались с компанией, и все расходы она возьмет на себя. Если возникнет необходимость отселить отдельные семьи и предоставить им временное жилье, мы полностью к этому готовы. Ущерб каждой семье будет возмещен — это касается как ремонтных работ, так и покупки мебели», — заявил Каладзе.