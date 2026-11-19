Третий президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети откликнулся на ставшую в последнее время весьма актуальной проблему — автомобильные пробки. Он заострил внимание на строительстве объездной дороги Тбилиси, начатом в период его президентства и остановленном в условиях правления «Грузинской мечты».

«Правда о пробках и других испорченных «коцами» (представителями «Грузинской мечты» — ред.) делах для представления в суд:

1. Пробки в Тбилиси.

Мы практически закончили объездную дорогу Тбилиси с ее тоннелями и мостами. В 2012 году не успели открыть. Благодаря этой дороге те машины, которые направлялись из Мцхеты в часть левобережья, в Варкетили, Вазисубани, поселок Лило, Африку и напрямую в Кахети, больше не заезжали бы в центр Тбилиси.