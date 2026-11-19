Саакашвили: Между заботой о тбилисцах и жадностью Каладзе/Иванишвили, разумеется, победила жадность
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети откликнулся на ставшую в последнее время весьма актуальной проблему — автомобильные пробки. Он заострил внимание на строительстве объездной дороги Тбилиси, начатом в период его президентства и остановленном в условиях правления «Грузинской мечты».
«Правда о пробках и других испорченных «коцами» (представителями «Грузинской мечты» — ред.) делах для представления в суд:
1. Пробки в Тбилиси.
Мы практически закончили объездную дорогу Тбилиси с ее тоннелями и мостами. В 2012 году не успели открыть. Благодаря этой дороге те машины, которые направлялись из Мцхеты в часть левобережья, в Варкетили, Вазисубани, поселок Лило, Африку и напрямую в Кахети, больше не заезжали бы в центр Тбилиси.
Кроме того, у памятника «Вепхи да мокме» («Тигру и юноше») в 2016 году должен был завершиться самый большой новый мост Тбилиси, который перераспределил бы трафик между правым и левым берегами.
Иванишвили назло мне остановил мост, а объездную дорогу не открыл, чем выбросил на ветер взятые в долг 220 миллионов. Сейчас же эти проекты уже и не возобновить по той простой причине, что там, где должен был проходить трафик, настроили корпуса, предназначенные для продажи в основном русским и другим иностранцам; и между заботой о тбилисцах и жадностью Каладзе/Иванишвили, разумеется, победила жадность.
2. Второе наше начинание, которое буквально в эти дни уничтожается, — это реэкспорт автомобилей и бизнес по его обслуживанию.
В 2009 году, на фоне мирового кризиса, для трудоустройства людей мы выделили земли в Рустави и на фоне предельно упрощенных налоговых и регуляторных правил создали стимулирование для реэкспорта.
Теперь Иванишвили ввел новые налоги, чем убивает этот бизнес, чтобы затем самому прибрать к рукам то, что останется, а десятки тысяч бизнесов обанкротить», — пишет Саакашвили.
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