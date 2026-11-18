Мэр столицы Каха Каладзе заявляет, что деятельность муниципального приюта для животных абсолютно прозрачна, а прозвучавшие в последнее время обвинения в адрес ведомства являются безосновательными.

По его разъяснению, после соответствующего запроса ни у кого не возникало проблем со входом в приют для животных и ознакомлением с существующей там обстановкой.

«Деятельность муниципального приюта для животных абсолютно прозрачна. Я действительно горжусь тем, чего мы добились и что сделали за последние годы. Не буду перечислять и начинать разговор о том, что у нас сделано и какие проекты реализуются, которые еще не завершены. Те люди, которые ведут себя неправильно, нездорово, очень хорошо обо всем этом знают. Соответственно, эти ложные заявления, пиар-кампании, поливание грязью приюта категорически неприемлемы. Никогда ни у кого не было проблем со входом в приют для животных. После запроса туда мог зайти любой человек», — заявил Каха Каладзе.