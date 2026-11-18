Каха Каладзе: Ложные заявления, пиар-кампании, поливание грязью приюта для животных категорически неприемлемы
Мэр столицы Каха Каладзе заявляет, что деятельность муниципального приюта для животных абсолютно прозрачна, а прозвучавшие в последнее время обвинения в адрес ведомства являются безосновательными.
По его разъяснению, после соответствующего запроса ни у кого не возникало проблем со входом в приют для животных и ознакомлением с существующей там обстановкой.
«Деятельность муниципального приюта для животных абсолютно прозрачна. Я действительно горжусь тем, чего мы добились и что сделали за последние годы. Не буду перечислять и начинать разговор о том, что у нас сделано и какие проекты реализуются, которые еще не завершены. Те люди, которые ведут себя неправильно, нездорово, очень хорошо обо всем этом знают. Соответственно, эти ложные заявления, пиар-кампании, поливание грязью приюта категорически неприемлемы. Никогда ни у кого не было проблем со входом в приют для животных. После запроса туда мог зайти любой человек», — заявил Каха Каладзе.
По его же словам, оскорбительное отношение, проявляемое в адрес сотрудников «Агентства мониторинга животных», является неприемлемой формой.
«Здоровые люди не ведут себя так, как мы наблюдаем в течение последних дней и месяцев. Это неправильное отношение — нанесение оскорблений, распространение лживой информации, вранье, угрозы. Вы вообще знаете, как в социальных сетях разговаривают с сотрудниками «Агентства мониторинга животных»? Какие сообщения присылают членам их семей? Есть ли у вас вообще об этом информация?» — отметил мэр Тбилиси.
Каха Каладзе подчеркнул, что выражение протеста и иного мнения посредством насильственных и оскорбительных действий недопустимо.
«Я говорю вам об отношении этих людей к сотрудникам нашего муниципального приюта. Это неправильное отношение. У нас может быть разное мнение, но разговаривать в такой форме, такой лексикой категорически неприемлемо. Прийти к приюту, нанести кому-то физическое оскорбление — это неправильная форма. Это нездоровое отношение», — заявил Каха Каладзе.
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