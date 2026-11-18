Еврокомиссия создала новый офис по санкциям
Еврокомиссия создает Офис Европейского союза по санкциям, главной целью которого станет повышение эффективности планирования санкционной политики, ее исполнения и предотвращения обхода санкций.
Новая структура объединит в едином пространстве экспертизу Еврокомиссии, связанную с полным циклом санкций — начиная с разработки политики и заканчивая ее практической имплементацией и сотрудничеством с третьими странами. Офис будет поддерживать государства-члены оперативными инструкциями по обеспечению соответствия, обменом данными, а также экономическим и техническим анализом для обеспечения единообразного исполнения санкций.
Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на фоне агрессивной войны России против Украины санкции превратились в ключевой инструмент внешней политики Евросоюза и реагирования на вызовы. Однако для того, чтобы эти меры принесли реальный результат, необходимы строгий контроль, устранение пробелов и пресечение обхода санкций. Санкции касаются не только России и Беларуси — они также распространяются на Иран, Северную Корею и Сирию, а также на гибридные угрозы и организованную преступность.
Офис ЕС по санкциям войдет в состав Генерального секретариата и будет действовать под политической ответственностью еврокомиссара по вопросам финансовых услуг Марии Луиш Албукерке. Офис будет тесно сотрудничать со специальным представителем ЕС по санкциям, деятельность которого предусматривает взаимодействие с третьими странами для снижения рисков обхода ограничений с использованием альтернативных торговых маршрутов или финансовых каналов.
Новый офис официально начнет функционировать с 16 января 2027 года. Параллельно Еврокомиссия назначила новым специальным представителем ЕС по санкциям шведского дипломата Ларса Даниэльссона. Он приступит к исполнению полномочий с 6 февраля 2027 года, после истечения мандата действующего спецпредставителя Дэвида О’Салливана.
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