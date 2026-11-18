Еврокомиссия создает Офис Европейского союза по санкциям, главной целью которого станет повышение эффективности планирования санкционной политики, ее исполнения и предотвращения обхода санкций.

Новая структура объединит в едином пространстве экспертизу Еврокомиссии, связанную с полным циклом санкций — начиная с разработки политики и заканчивая ее практической имплементацией и сотрудничеством с третьими странами. Офис будет поддерживать государства-члены оперативными инструкциями по обеспечению соответствия, обменом данными, а также экономическим и техническим анализом для обеспечения единообразного исполнения санкций.

Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на фоне агрессивной войны России против Украины санкции превратились в ключевой инструмент внешней политики Евросоюза и реагирования на вызовы. Однако для того, чтобы эти меры принесли реальный результат, необходимы строгий контроль, устранение пробелов и пресечение обхода санкций. Санкции касаются не только России и Беларуси — они также распространяются на Иран, Северную Корею и Сирию, а также на гибридные угрозы и организованную преступность.