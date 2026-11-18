Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией и первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили 19 ноября встретится в Минске с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Это первая встреча Георгия Зурабашвили с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.