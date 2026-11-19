Евросоюз запретил людям, проживающим в России, участвовать в программе обмена студентами и преподавателями Erasmus+. Ограничение распространяется в том числе на стипендии Erasmus Mundus для обучения в европейских магистратурах и действует независимо от гражданства претендентов.

«Организации, базирующиеся в России, и лица, проживающие в России, не могут участвовать ни в одном из направлений программы ни в каком качестве», — говорится в руководстве по Erasmus на 2027 год, опубликованном Еврокомиссией 18 ноября.

Аналогичный запрет будет действовать для жителей оккупированных Россией территорий Украины, за исключением граждан Украины. Кроме того, из программы обменов между европейскими университетами и вузами других стран исключили поездки студентов и преподавателей в Россию и из России. В документе не разъясняется, затронут ли новые ограничения стипендии и проекты, финансирование которых было одобрено ранее.