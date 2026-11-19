ЕС запретил россиянам получать стипендии Erasmus на обучение в Европе
Евросоюз запретил людям, проживающим в России, участвовать в программе обмена студентами и преподавателями Erasmus+. Ограничение распространяется в том числе на стипендии Erasmus Mundus для обучения в европейских магистратурах и действует независимо от гражданства претендентов.
«Организации, базирующиеся в России, и лица, проживающие в России, не могут участвовать ни в одном из направлений программы ни в каком качестве», — говорится в руководстве по Erasmus на 2027 год, опубликованном Еврокомиссией 18 ноября.
Аналогичный запрет будет действовать для жителей оккупированных Россией территорий Украины, за исключением граждан Украины. Кроме того, из программы обменов между европейскими университетами и вузами других стран исключили поездки студентов и преподавателей в Россию и из России. В документе не разъясняется, затронут ли новые ограничения стипендии и проекты, финансирование которых было одобрено ранее.
Программа Erasmus существует более 30 лет. С 2014 до 2021 года в ней приняли участие 13,2 тысячи студентов и преподавателей из России. 22 октября Европарламент поддержал увеличение бюджета программы до 47,4 млрд евро на 2028–2034 годы. Окончательную сумму предстоит согласовать со странами ЕС.
После начала войны в Украине в 2022 году Совет ЕС запретил оказывать российским государственным организациям материальную и иную поддержку в рамках программ, финансируемых из бюджета Евросоюза. Вслед за этим Минобрнауки РФ рекомендовало отечественным вузам прекратить сотрудничество в рамках Erasmus.
Также Россия решила отказаться от Болонской системы, которая давала студентам возможность продолжать обучение в иностранных вузах и упрощала трудоустройство за рубежом. Эту модель, предполагающую разделение на бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года), заменят базовым (4-6 лет) и специализированным (1-3 года) высшим образованием. Переход планируется завершить не позднее 2030 года.
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