Русудан Коходзе: При получении электронного удостоверения личности определенные категории лиц полностью освобождаются от уплаты пошлины
Председатель Агентства по развитию государственных сервисов Министерства юстиции Русудан Коходзе в эфире телекомпании «Имеди» рассказала о процедурах получения электронного удостоверения личности и о тех льготах, которыми пользуются определенные категории граждан при получении ID-карты.
«Существует определенная категория, которая полностью освобождается от уплаты пошлины за удостоверение личности, например, члены социально незащищенных семей, рейтинговый балл которых не превышает 70 000, а также лица, сражавшиеся за территориальную целостность Грузии, и участники Второй мировой войны. Однако есть и категория, которая освобождается от уплаты пошлины на 50 процентов, например, лица с резко и значительно выраженными ограниченными возможностями, а также дети с ограниченными возможностями.
Определенной льготой пользуются также студенты. Информацию о них Агентство по развитию государственных сервисов автоматически получает из баз государственных ведомств, поэтому в большинстве случаев представление дополнительных документов не требуется, за исключением лица с ограниченными возможностями, которое должно представить документ, подтверждающий статус», — заявила председатель Агентства по развитию государственных сервисов Русудан Коходзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Заместитель министра экономики встретилась с представителем немецкой ультраправой партии AfD
Заместитель министра экономики Тамар Иоселиани встретилась с делегацией Бундестага Германии, в состав которой входили представитель ультраправой…
Гварамия: Почему я не должен радоваться, что у «Имеди» и «Пост-ТВ» дела идут плохо?
»По какой причине телеканалы «Имеди» и «Пост-ТВ» считаются свободой слова? Они являются обычными рупорами российской пропаганды и «Грузинской мечты»,…
Мэрия Тбилиси переселит в гостиницу 28 семей из поврежденного в результате взрыва дома в Поничала
Мэрия Тбилиси переселит в гостиницы 28 семей, проживающих в жилом доме в Поничала, повреждённом в результате взрыва. Как заявил журналистам…
Каха Каладзе: Проблемными являются два подъезда, остальной корпус пригоден для проживания
Соответствующая служба совместно с Национальным бюро экспертизы имени Самхараули завершила проверку корпуса на устойчивость. Проблемными являются…
Зураб Джапаридзе: Никакого «представителя Кобахидзе» или «представителя премьера» не существует, обе стороны — это Россия
Никакого «представителя Кобахидзе» или «представителя премьера» не существует, обе стороны — это Россия, и встреча также происходит на территории…
Кадагишвили: У нас нет дипотношений и политического диалога с Россией, есть экономические, торговые и гуманитарные вопросы
Необходимость восстановления этого формата продиктована самой жизнью — У нас нет дипломатических отношений и политического диалога с Россией, однако…