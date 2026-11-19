Председатель Агентства по развитию государственных сервисов Министерства юстиции Русудан Коходзе в эфире телекомпании «Имеди» рассказала о процедурах получения электронного удостоверения личности и о тех льготах, которыми пользуются определенные категории граждан при получении ID-карты.

«Существует определенная категория, которая полностью освобождается от уплаты пошлины за удостоверение личности, например, члены социально незащищенных семей, рейтинговый балл которых не превышает 70 000, а также лица, сражавшиеся за территориальную целостность Грузии, и участники Второй мировой войны. Однако есть и категория, которая освобождается от уплаты пошлины на 50 процентов, например, лица с резко и значительно выраженными ограниченными возможностями, а также дети с ограниченными возможностями.

Определенной льготой пользуются также студенты. Информацию о них Агентство по развитию государственных сервисов автоматически получает из баз государственных ведомств, поэтому в большинстве случаев представление дополнительных документов не требуется, за исключением лица с ограниченными возможностями, которое должно представить документ, подтверждающий статус», — заявила председатель Агентства по развитию государственных сервисов Русудан Коходзе.