«Помните, Кобахидзе сделал заявление и официально установил новый формат диалога с Россией, представив дипломата, то есть заместителя министра. Уверен, со стороны России звучал нарратив: мол, мы дадим вам перспективу восстановления территориальной целостности — создадим такую перспективу, а вы должны отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО. Это российская модель поведения в отношениях с Грузией, в том числе на международной арене, — обозначить свою территорию влияния. Поэтому мы годами говорим, что “Грузинская мечта” превратила Грузию в задний двор России. Чтобы изолировать страну, звучали обвинения в адрес Евросоюза — “дип стейт” и так далее, чтобы наши партнёры утратили интерес к Грузии. “Грузинская мечта” добилась этого, и сегодня они хотят закрепить российский нарратив в этой стране на уровне Конституционного суда», — заявил Леван Бежашвили.

По словам Бежашвили, российский подход в отношениях с Грузией заключается в том, чтобы обозначить собственную территорию влияния.

Уверен, что со стороны России звучал нарратив: «Мы создадим вам перспективу восстановления территориальной целостности», а вы должны отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО, — заявил в беседе с журналистами один из лидеров «Единого национального движения» Леван Бежашвили.

По словам Бежашвили, у властей Грузии есть более «коварный план».

«До того, как в Конституционном суде начался процесс упразднения партий, мы заявляли и предупреждали общество, что речь идёт не только об упразднении партий, у “Грузинской мечты” есть гораздо более скрытая и коварная цель. Во-первых, упразднение демократического плюрализма в стране и выравнивание политического поля; во-вторых, главная и принципиальная цель “Грузинской мечты” заключается в том, чтобы предоставить России право вето на осуществление внешней политики Грузии. Оказывается, препятствование перспективе восстановления территориальной целостности является одним из главных обвинений в адрес всех партий. В это понятие включают любое противодействие. Например, если ты требуешь санкций против Российской Федерации, это расценивается как нарушение перспективы восстановления территориальной целостности; если на международной арене ты требуешь принятия резолюций против России… В целом, сюда же относятся положения, предусмотренные статьёй 78, касающиеся Евросоюза и НАТО. Неслучайно судьи задают и эти вопросы. Вы понимаете, что они хотят выхолостить статью 78 и лишить её содержания.

Вчера, совершенно неожиданно для всех, был поставлен абсолютно нерелевантный вопрос, с одной стороны, в завуалированной форме, словно мы находимся на научной конференции или изучаем какие-то конфликтологические вопросы: «Евросоюз и НАТО или территориальная целостность — что бы вы выбрали, если бы вам предложили?». Это было поставлено в качестве гипотетического допущения, однако ни одна политическая партия в Грузии не ставит вопрос подобным образом и никогда не ставила.

Наши международные партнёры также не разделяют эти вопросы таким образом — Евросоюз или территориальная целостность. Главные требования наших западных партнёров, в том числе партнёров Соединённых Штатов, — восстановление территориальной целостности Грузии, признание её территориальной целостности, продолжение политики непризнания, лоббирование этого вопроса во всём мире, а также вступление Грузии в Евросоюз и НАТО — ради нашей национальной безопасности.

В завершение напомню обществу заявление Каи Каллас в Сирии, сделанное без нашего участия, поскольку государство и “Грузинская мечта” ничего не предпринимают в этом направлении на международной арене. [Европа] предъявила Сирии требование отозвать заявление о признании», — отметил Бежашвили.