Каладзе: Муниципальная лаборатория изучает экологическую устойчивость жилого здания в Поничала
“Сегодня утром в Поничала произошёл трагический инцидент — взрыв, вызванный утечкой природного газа. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, ведутся поиски семи человек. Мобилизованы все соответствующие муниципальные службы, на месте находятся все подразделения Министерства внутренних дел, а также Служба управления чрезвычайными ситуациями”, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, совместными усилиями проводятся необходимые мероприятия и работы.
«Параллельно Муниципальная лаборатория проводит обследование всего жилого дома, чтобы оценить его устойчивость. Мы подготовили гостиницы, на данный момент временное размещение уже обеспечено. Если возникнет необходимость, мы разместим всех жителей дома — все 90 семей. Необходимость в этом станет ясна после проверки, когда Муниципальная лаборатория завершит свою работу. После этого мы будем точно знать, сколько семей потребуется переселить», — заявил Каладзе.
Сегодня в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Поничала произошло обрушение. Четверо пострадавших доставлены в клиники, продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению семи человек.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Гварамия: Власти приступают к официальному оформлению существовавших ранее «тайных каналов» связи с Россией
Когда заместитель министра иностранных дел встречается с представителем России, причём встреча проходит в Беларуси, это не что иное, как…
Зурабишвили о переговорах с Россией: «Это психологическое давление на общество»
Разговоры о новом формате переговоров с Россией являются попыткой оказать психологическое давление на общество и подготовить его к возможным более…
На саммите АТЭС для выхода Путина вместо российского гимна включили музыку из «Щелкунчика»
На форуме АТЭС в китайском Шэньчжэне во время выхода Владимира Путина на торжественном приеме вместо российского гимна заиграла музыка русского танца…
ЕС запретил россиянам получать стипендии Erasmus на обучение в Европе
Евросоюз запретил людям, проживающим в России, участвовать в программе обмена студентами и преподавателями Erasmus+. Ограничение распространяется в…
Саакашвили: Между заботой о тбилисцах и жадностью Каладзе/Иванишвили, разумеется, победила жадность
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети откликнулся на ставшую в последнее время весьма актуальной проблему — автомобильные…
Зурабашвили и Галузин встретятся в Минске завтра
Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией и первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили…