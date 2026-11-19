“Сегодня утром в Поничала произошёл трагический инцидент — взрыв, вызванный утечкой природного газа. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, ведутся поиски семи человек. Мобилизованы все соответствующие муниципальные службы, на месте находятся все подразделения Министерства внутренних дел, а также Служба управления чрезвычайными ситуациями”, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, совместными усилиями проводятся необходимые мероприятия и работы.

«Параллельно Муниципальная лаборатория проводит обследование всего жилого дома, чтобы оценить его устойчивость. Мы подготовили гостиницы, на данный момент временное размещение уже обеспечено. Если возникнет необходимость, мы разместим всех жителей дома — все 90 семей. Необходимость в этом станет ясна после проверки, когда Муниципальная лаборатория завершит свою работу. После этого мы будем точно знать, сколько семей потребуется переселить», — заявил Каладзе.

Сегодня в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Поничала произошло обрушение. Четверо пострадавших доставлены в клиники, продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению семи человек.