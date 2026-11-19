Когда заместитель министра иностранных дел встречается с представителем России, причём встреча проходит в Беларуси, это не что иное, как восстановление дипломатических отношений, — заявил в беседе с журналистами лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия.

По словам оппозиционера, власти приступают к официальному оформлению существовавших ранее «тайных каналов» связи с Россией.

«Зурабашвили на самом деле назначили именно для этого — происходит официальное оформление этих тайных каналов связи с Россией. Тот факт, что человек, который должен быть нашим переговорщиком в рамках Женевского формата, на самом деле встречается с теми же людьми в Минске (под людьми я подразумеваю россиян, а не представителей Запада), указывает на то, что власти уже официально и открыто предпринимают шаги в направлении России. Именно официально и открыто — это необходимо подчеркнуть. Впрочем, до этого, как я уже говорил, всё это и так происходило по тайным каналам, в той или иной степени на уровне риторики. Но то, что происходит сейчас, уже совершенно понятно и очевидно. И самое плохое заключается в том, что да, мы сменили место проведения встреч, теперь встречаемся с россиянами в Минске. Но по какому вопросу?! Об этом не говорят…