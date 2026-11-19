Посольство Германии обвинило телеканал «Рустави 2» в некорректном освещении встречи с Зурабишвили
Посольство Германии в Тбилиси заявило, что телекомпания «Рустави 2» некорректно осветила встречу нового немецкого посла Барбары Фос с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили. 18 ноября в эфире информационной программы «Курьер» визит Зурабишвили в дипмиссию назвали «тайной встречей».
Как отметили в посольстве, одна из задач дипломатов — получать объективную картину о происходящих в стране процессах посредством открытого диалога с политическими и гражданскими группами. «Это должно быть возможно и в Грузии», — подчеркнули в диппредставительстве.
«Для журналистов принципиально важно тщательно перепроверять информацию. Намеренное распространение недостоверных сведений наносит ущерб общественному дискурсу и двусторонним отношениям между Грузией и Германией», — говорится в заявлении.
По информации «Рустави 2», Зурабишвили прибыла в посольство ФРГ с неизвестной целью. В сюжете представители правящей партии «Грузинская мечта» утверждали, что на подобных консультациях их политические оппоненты получают директивы из-за рубежа. «Они не представляют интересы грузинского государства, это обыкновенные агенты», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Сама Зурабишвили вечером 18 ноября пояснила, что ее встреча с Барбарой Фос носила сугубо ознакомительный характер. По ее словам, со времени восстановления государственной независимости Германия остается ключевым партнером Грузии. Зурабишвили также добавила, что активно взаимодействовала и с предыдущим послом ФРГ.
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