Посольство Германии в Тбилиси заявило, что телекомпания «Рустави 2» некорректно осветила встречу нового немецкого посла Барбары Фос с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили. 18 ноября в эфире информационной программы «Курьер» визит Зурабишвили в дипмиссию назвали «тайной встречей».

Как отметили в посольстве, одна из задач дипломатов — получать объективную картину о происходящих в стране процессах посредством открытого диалога с политическими и гражданскими группами. «Это должно быть возможно и в Грузии», — подчеркнули в диппредставительстве.

«Для журналистов принципиально важно тщательно перепроверять информацию. Намеренное распространение недостоверных сведений наносит ущерб общественному дискурсу и двусторонним отношениям между Грузией и Германией», — говорится в заявлении.