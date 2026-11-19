Чечелашвили: Согласие на перенос переговоров с Россией из Праги в Минск является грубой дипломатической ошибкой
Согласие на перенос переговоров с Россией из Праги в Минск является грубой дипломатической ошибкой — Минск ассоциируется с Россией, Беларусь практически является продолжением России! Так соучредитель «Сначала Грузия», бывший посол в России Валерий Чечелашвили откликается на назначенную в Минске встречу между Георгием Зурабашвили и Михаилом Галузиным в новом формате российско-грузинского диалога.
Чечелашвили также заявил, что мандат переговоров не мог быть изменен в одностороннем порядке, и обществу необходимо знать, кто и где решил изменить формат диалога с Россией.
«Встречи Карасин — Абашидзе исчерпали свой мандат. Как сообщил нам Ираклий Кобахидзе, мандат этих встреч расширен, и он касается не только торговли, транспорта и культурных отношений, но должен быть направлен и на урегулирование конфликтов. Это немного удивительно, поскольку в одностороннем порядке изменение мандата невозможно. Соответственно, кто-то где-то провел переговоры с русскими, а об этом мы ничего не знаем.
Кроме того, непонятно, почему встреча должна проводиться в Минске. Встречи до сих пор проводились в Праге, которая является очень комфортным городом, тогда как Минск — это город, который ассоциируется с Россией. Практически Беларусь сегодня является продолжением России. Соглашаться на то, чтобы переговоры были перенесены из Праги в Минск, — это ошибка.
На Георгия Зурабашвили возложена очень сложная функция. Михаил Галузин является очень опытным дипломатом. У него весьма четко выраженные позиции в отношении Абхазии и Цхинвали — он говорит, что они являются союзниками России, что Россия должна о них заботиться и так далее.
Для Георгия Зурабашвили прорыв этого возведенного барьера будет очень сложным. Я желаю ему в этом успеха, однако согласие на перенос переговоров в Минск было грубой дипломатической ошибкой», — заявляет Валерий Чечелашвили.
Напомним, что первая встреча между спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам России, первым заместителем главы МИД Грузии Георгием Зурабашвили и замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным состоится завтра, 19 ноября, в Минске.
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