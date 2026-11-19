Согласие на перенос переговоров с Россией из Праги в Минск является грубой дипломатической ошибкой — Минск ассоциируется с Россией, Беларусь практически является продолжением России! Так соучредитель «Сначала Грузия», бывший посол в России Валерий Чечелашвили откликается на назначенную в Минске встречу между Георгием Зурабашвили и Михаилом Галузиным в новом формате российско-грузинского диалога.

Чечелашвили также заявил, что мандат переговоров не мог быть изменен в одностороннем порядке, и обществу необходимо знать, кто и где решил изменить формат диалога с Россией.

«Встречи Карасин — Абашидзе исчерпали свой мандат. Как сообщил нам Ираклий Кобахидзе, мандат этих встреч расширен, и он касается не только торговли, транспорта и культурных отношений, но должен быть направлен и на урегулирование конфликтов. Это немного удивительно, поскольку в одностороннем порядке изменение мандата невозможно. Соответственно, кто-то где-то провел переговоры с русскими, а об этом мы ничего не знаем.