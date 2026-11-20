Вскоре после взрыва спасатели вывели из-под завалов 4 человек в контактном состоянии. Они доставлены в клинику. Примечательно, что у одного из них — 31-летнего мужчины — отмечается термический ожог 87% тела. Вместе с тем в результате многочасовых спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов 3-летнюю Таю, которая также находится в клинике.

Напомним, что 19 ноября, в утренние часы, в Поничала, в «поселке незрячих», обрушился подъезд пятиэтажного жилого корпуса. По первичной информации, предполагаемой причиной стал взрыв природного газа.

«Если в закрытом пространстве накопилось от 5 до 15% метана, в этом случае это вызывает разрушение, в ином случае происходит возгорание», — заявил об этом энергетик и эксперт по энергобезопасности Гиорги Чагиашвили в эфире телекомпании «Формула», говоря об инциденте, произошедшем в Поничала.

Как уже известно, в результате обрушения корпуса погибли 5 человек, однако поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Спасатели ищут еще одного человека, остающегося под завалами.

Как отметил в эфире «Формулы» энергетик Гиорги Чагиашвили, даже если в закрытом пространстве начнется утечка газа, это не должно вызвать взрыва, если будет соблюден предел давления газа.

«Если судить по той картине, которую мы увидели, когда происходит такое разрушение, это вызвано тем, что в закрытом пространстве с течением времени произошло накопление от 5 до 15% метана.

Примечательно, что когда мы говорим о пределах взрываемости, это обусловлено тем, под каким давлением нам подается газ в сети. Исходя из требований безопасности, установлено конкретное значение того, под каким давлением газ должен подаваться в семью, чтобы его было достаточно и он не был взрывоопасным.

Даже если в закрытом пространстве начнется утечка газа, она не должна вызвать взрыва, если этот предел давления будет соблюден. Но если он не соблюден и началась утечка природного газа, тогда она достигнет взрывоопасного предела. Это вызвано сравнительно высоким давлением.

Высокое давление вызывает как легкий износ труб, скорый выход из эксплуатации, так и повреждение газопотребляющей аппаратуры с течением времени, если не уделять ей систематического внимания.

Еще много лет назад я говорил, что сеть аморфна, устарела и нуждается в обновлении, особом внимании, однако почти ежегодно, с наступлением зимнего сезона, мы становимся свидетелями этих трагических случаев.

Это проблема той системы, той сети, по которой мы получаем газ. Насколько мне известно, протяженность этой сети в масштабах Тбилиси достигает 8500 километров, и могу вам сказать, что представляющая особую опасность устаревшая сеть находится именно в Тбилиси, поскольку в регионах сеть сравнительно новая и речи о ее изношенности пока не идет», — отметил Чагиашвили.

Он высказался и об определенных рекомендациях и отметил, что желательно, чтобы граждане в ночные часы полностью не отключали отопительные системы.

«Единственное, что я могу посоветовать населению: если где-то есть возможность приоткрыть форточку и оставить ее открытой, пусть оставят.

Вместе с тем, в ночные часы не следует полностью тушить отопительные системы и заново зажигать их в утренние часы.

Лучше, чтобы эти отопительные системы работали на очень низком режиме, чтобы по мере повышения температуры происходило сгорание газа, а не его полная утечка; соответственно, этим будет обеспечена и превенция», — заявил энергетик.