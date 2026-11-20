По его словам, несмотря на то, что компания «КазТрансГаз» выпустила правила безопасности, случаи, когда граждане осведомлены об этих правилах, редки.

При этом он отреагировал на трагедию, произошедшую в Поничала, и отметил, что это может быть связано с тем, что у пострадавшего человека было плохое обоняние, поэтому важно, чтобы были установлены сигнализаторы и детекторы природного газа.

Основная причина аварий — это незнание, люди толком не знают, как обращаться с газом, — об этом заявил профессор Грузинского технического университета, инженер-энергетик Евтихий Мачавариани.

«У „СОКАР Джорджия Газ“ также разработаны инструкции по безопасности бытовых приборов, однако множество монтажников оборудования — самоучки, не прошедшие соответствующей подготовки, поэтому ошибки могут возникать и при монтаже. Сегодняшний инцидент может быть вызван тем, что у человека, с которым это случилось, было плохое обоняние, поэтому важно устанавливать сигнализаторы и детекторы природного газа, особенно у пожилых людей, если известно, что у человека снижено обоняние», — отметил Евтихий Мачавариани.

Мачавариани обращает внимание на уровень образования в этой сфере и на интенсивный контроль, подчеркивая, что сегодня контроль должным образом не ведется, а большая часть учебной литературы — на русском языке.

«Надлежащий контроль обслуживающего персонала интенсивно не осуществляется, также необходимо интенсивнее информировать население и содействовать повышению уровня образования. Раньше все это обеспечивалось русской литературой, а сейчас у нас молодежь, которая не знает русского языка, да и книги на грузинском достать невозможно — они не напечатаны. Наш коллега написал пять различных книг по газовым системам, оборудованию и газификации при строительстве, но издать их тоже проблематично. Короче говоря, здесь очень широкий спектр ответственности руководства, граждан и исполнителей.

Население должно знать, что если на кухне используется газовая плита, обязательно должна быть включена вентиляционная система, над плитой должна работать вытяжка, а воздух должен выводиться наружу. Если концентрация составляет 3%, это не опасно, но никто точно не знает, 3% во всей комнате или где-то 3,5–4%, и при включении электричества газ в этой части может взорваться. Необходим более серьезный подход, в квартирах должны быть установлены детекторы.

За рубежом нет ни одной гостиницы или квартиры, где не было бы детектора, который уловит утечку и сработает должным образом — то перекроет газ, то включит аварийную сигнализацию», — заявил Евтихий Мачавариани.