Профессор ГТУ: Основная причина аварий — отсутствие знания, как обращаться с газом
Основная причина аварий — это незнание, люди толком не знают, как обращаться с газом, — об этом заявил профессор Грузинского технического университета, инженер-энергетик Евтихий Мачавариани.
При этом он отреагировал на трагедию, произошедшую в Поничала, и отметил, что это может быть связано с тем, что у пострадавшего человека было плохое обоняние, поэтому важно, чтобы были установлены сигнализаторы и детекторы природного газа.
По его словам, несмотря на то, что компания «КазТрансГаз» выпустила правила безопасности, случаи, когда граждане осведомлены об этих правилах, редки.
«У „СОКАР Джорджия Газ“ также разработаны инструкции по безопасности бытовых приборов, однако множество монтажников оборудования — самоучки, не прошедшие соответствующей подготовки, поэтому ошибки могут возникать и при монтаже. Сегодняшний инцидент может быть вызван тем, что у человека, с которым это случилось, было плохое обоняние, поэтому важно устанавливать сигнализаторы и детекторы природного газа, особенно у пожилых людей, если известно, что у человека снижено обоняние», — отметил Евтихий Мачавариани.
Мачавариани обращает внимание на уровень образования в этой сфере и на интенсивный контроль, подчеркивая, что сегодня контроль должным образом не ведется, а большая часть учебной литературы — на русском языке.
«Надлежащий контроль обслуживающего персонала интенсивно не осуществляется, также необходимо интенсивнее информировать население и содействовать повышению уровня образования. Раньше все это обеспечивалось русской литературой, а сейчас у нас молодежь, которая не знает русского языка, да и книги на грузинском достать невозможно — они не напечатаны. Наш коллега написал пять различных книг по газовым системам, оборудованию и газификации при строительстве, но издать их тоже проблематично. Короче говоря, здесь очень широкий спектр ответственности руководства, граждан и исполнителей.
Население должно знать, что если на кухне используется газовая плита, обязательно должна быть включена вентиляционная система, над плитой должна работать вытяжка, а воздух должен выводиться наружу. Если концентрация составляет 3%, это не опасно, но никто точно не знает, 3% во всей комнате или где-то 3,5–4%, и при включении электричества газ в этой части может взорваться. Необходим более серьезный подход, в квартирах должны быть установлены детекторы.
За рубежом нет ни одной гостиницы или квартиры, где не было бы детектора, который уловит утечку и сработает должным образом — то перекроет газ, то включит аварийную сигнализацию», — заявил Евтихий Мачавариани.
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