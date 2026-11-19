«Позорный момент заключается в том, что встреча проводится в Минске и притом проводится практически между официальными сторонами. На протяжении столь долгого времени встречи Абашидзе — Карасин носили неофициальный характер. Поскольку Абашидзе обладал неофициальным статусом, каким бы заместителем министра ни был Карасин, неформальный статус Абашидзе делал неформальным и его. Я приветствовал этот формат, тогда я находился во власти.

Сегодня в Минске первые заместители министров иностранных дел Грузии и России встретились в рамках нового формата. По сообщению Министерства иностранных дел России, Георгий Зурабашвили и Михаил Галузин договорились «об усилении контактов в целях дальнейшего развития отношений».

К Зурабашвили я лично не имею никаких претензий, его позиция нам пока неизвестна, однако кое-что уже просматривается — то, что там нет Лаши Дарсалия, о чем-то говорит. Первый заместитель поглотил неофициальный статус и уже придал официальный характер грузино-российским отношениям.

Когда мы говорим, что Россия оккупировала наши территории и у нас не будет официальных отношений, — это официальная позиция «Грузинской мечты». В это же время ты говоришь одно, а делаешь другое — где бы ни проходила встреча, в Вене или Праге, она уже приобрела официальный характер. К этому добавляется самый позорный факт — Минск. Почему вы не встречаетесь в Москве? Минск — это та же Москва, Беларусь является губернией России.

Самый большой успех России заключается в том, что она заманила Грузию на свое поле и показывает миру: мол, видите, она пасется на моем лугу», — заявил Закареишвили.

По его же словам, Россия постоянно требовала от Грузии восстановления дипломатических отношений.

«Мы вдруг, притом что нам это ни к чему, делаем этот шаг. Это исключительно российский сценарий. Россия идет на полное, 100-процентное унижение и оскорбление Грузии», — отметил он.