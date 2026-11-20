Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос журналиста об отношениях между Грузией и Россией, а также о состоявшейся 19 ноября в Минске встрече Георгия Зурабашвили и Михаила Галузина. На вопрос о том, можно ли считать возобновление диалога на таком уровне шагом к восстановлению дипломатических отношений, Захарова ответила:

Журналист связал встречу в Минске с кампанией, организованной ранее Мамукой Пипия. По его словам, требование «о прямом диалоге с Москвой поддержали более 150 тысяч человек», и «создаётся впечатление, что власти Грузии прислушались к их воле».

Журналист поинтересовался, какое значение имели назначение Георгия Зурабашвили и переговоры в Минске, обсуждали ли стороны накопившиеся политические вопросы между двумя странами в новом формате и можно ли считать возобновление диалога на таком уровне шагом к полному восстановлению дипломатических отношений.

Захарова заявила, что в конце вопроса журналиста она заменила бы вопросительный знак на восклицательный, после чего повторила основные тезисы заявления, распространённого накануне российским внешнеполитическим ведомством. По её словам, на встрече в Минске Россия и Грузия возобновили прямой диалог. Стороны обсудили преимущественно торгово-экономические и культурно-гуманитарные вопросы, достигли нескольких практических договорённостей и продолжат встречи.