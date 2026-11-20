Посольство Германии в Грузии выражает сожаление в связи с трагедией, произошедшей в Поничала.

Посольство также благодарит спасателей за спасение человеческих жизней.

«Мы глубоко скорбим в связи с трагическим происшествием, произошедшим в Поничале. Наши мысли с семьями погибших и всеми пострадавшими. Желаем им стойкости в это трудное время. Особую благодарность выражаем спасателям, которым удалось спасти человеческие жизни. Выражаем соболезнования близким пострадавших и всей Грузии», — говорится в сообщении посольства Германии в социальной сети.