Посольство Германии выражает соболезнования в связи с трагедией в Поничала
Посольство Германии в Грузии выражает сожаление в связи с трагедией, произошедшей в Поничала.
Посольство также благодарит спасателей за спасение человеческих жизней.
«Мы глубоко скорбим в связи с трагическим происшествием, произошедшим в Поничале. Наши мысли с семьями погибших и всеми пострадавшими. Желаем им стойкости в это трудное время. Особую благодарность выражаем спасателям, которым удалось спасти человеческие жизни. Выражаем соболезнования близким пострадавших и всей Грузии», — говорится в сообщении посольства Германии в социальной сети.
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