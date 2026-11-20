Председатель Конституционного суда Грузии снял вопрос об извинениях перед абхазами и осетинами
Председатель Конституционного суда Реваз Надарая снял с обсуждения вопрос представителя «Единого национального движения» Зазы Бибилашвили, касавшийся заявления почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о необходимости извиниться перед абхазами и осетинами. Судья объяснил своё решение политической мотивированностью вопроса.
В ходе процесса по делу о запрете пяти оппозиционных партий Бибилашвили обратился к представителям стороны истцов с вопросом, согласны ли они со словами Иванишвили о том, что грузинский народ должен найти в себе силы и извиниться перед «абхазскими и осетинскими братьями».
Представитель «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе выразил протест против такого вопроса. После этого Надариая снял его с обсуждения.
«Чтобы этот вопрос не отнял у нас много времени, он снимается. Вы хорошо начали сегодняшнее заседание, не позволяйте себе лишнего. Мы сами дадим свои оценки, не вмешивайтесь в то, какие оценки даст суд. Вопрос снят», — заявил председатель Конституционного суда.
Он также призвал стороны не задавать политических вопросов, не имеющих отношения к рассматриваемому делу.
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