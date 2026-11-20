«Не существует никакого антизападного нарратива и не существует никакой антиевропейской риторики. Существуют ответы на те нападки, которые получают власти Грузии и грузинское государство, и это наша обязанность — дать определенный политический ответ на ту ложь и ту дезинформацию, которую мы видим в ежедневном режиме в резолюциях Европарламента, заявлениях и так далее.

Главный дипломат страны называет «политикой обиды» прекращение политического диалога с Грузией со стороны Евросоюза на фоне демократического регресса и говорит, что она не может принести результата.

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили уверяет, что со стороны властей не существует никакого антизападного нарратива и антиевропейской риторики. Об этом она заявила в эфире телекомпании «Имеди».

Никакого результата до сих пор не принесло то отношение, которое сегодня существует в Брюсселе в отношении Грузии. Какой результат могла бы принести политика обиды и политика прекращения политического диалога?!» — заявила Мака Бочоришвили.

Вместе с тем, по ее же словам, опубликованный 4 ноября отчет о расширении Евросоюза «не может быть объективным и ценным, поскольку Брюссель уже два года как приостановил диалог с Тбилиси как на политическом, так и на экспертном уровне».

«Два года приостановлен политический диалог. У Евросоюза нет коммуникации ни на одном уровне — ни на политическом, ни на уровне экспертов, и затем мы видим отчет, который должен основательно оценивать политический, экономический прогресс или систему Грузии, что немыслимо, чтобы было объективным, немыслимо, чтобы имело ценность, если это, разумеется, не будет подготовлено надлежащим образом и на основе надлежащего анализа.

Это выполнение политического заказа, чтобы о Грузии не было сказано ничего хорошего и чтобы максимально все было представлено так, чтобы контекст был в лучшем случае нейтральным или, разумеется, негативным. Это то, что европейская сторона хотела передать этим отчетом. Это печально и действительно не дает объективной картины, тем более когда на этот отчет впоследствии опираются страны-члены Евросоюза и они принимают решения, которые являются ответственностью — политической ответственностью перед самой Европой и Евросоюзом, и если эта ответственность основывается на подготовленных таким образом материалах и отчетах, разумеется, сами по себе возникают вопросительные знаки относительно правильности этих решений», — заявила Мака Бочоришвили.

По словам министра, «в отношении Грузии из Евросоюза все чаще звучат заявления об использовании определенных инструментов, что принимает форму угрозы и не создает оснований для позитивных ожиданий».

«Мы слышим своего рода угрозы, что в январе что-то может произойти в отношении Грузии, и снова угрозы в адрес Грузии и грузинского общества, что могут быть применены различные инструменты со стороны Евросоюза. Эта политика обиды никоим образом не принесет результата никому. Это осознают многие — не могу сказать, что все, однако большинство это осознает и выступает за политику диалога и вовлеченности с Грузией.

Если ты дружишь в стране с одной группой и не разговариваешь с властью, избранной большинством граждан, и отделяешь грузинское общество от власти, избранной грузинским обществом, — это прямое непризнание суверенитета страны», — отметила Мака Бочоришвили.

Министр также откликнулась на вопрос приглашения Грузии на саммит по взаимосвязанности (Connectivity Summit) и отметила, что присланное для Грузии приглашение «не соответствовало политическому уровню и формату встречи».

«Мы неоднократно говорили, что отношения с Евросоюзом не являются предметом спекуляций, и те вопросы, которые стоят на повестке дня и должны стоять между партнерами, должны обсуждаться серьезно. Действительно несерьезно, когда на встречу, с одной стороны, якобы происходит приглашение или вызов страны, а с другой стороны, приглашение происходит таким образом, чтобы во встрече не принимали участия те люди или участие во встрече не было на том уровне, на котором проводится встреча», — заявила Мака Бочоришвили.

Бочоришвили уверяет, что со стороны подавляющего большинства стран-членов Евросоюза существует четкая позиция о необходимости продолжения диалога с Грузией.

«Мы очень часто встречаемся с коллегами, министрами не только из стран-членов Евросоюза, и знаем, какие позиции существуют в той или иной столице в отношении Грузии и в связи с вовлеченностью Грузии, о значении Грузии и в целом о необходимости диалога; и когда мы видим, насколько выполняется или не выполняется со стороны Брюсселя заказ стран-членов Евросоюза, это тоже о многом говорит — о том, насколько зачастую брюссельская бюрократия действует в интересах самого Евросоюза.

Тем более когда вопрос касается взаимосвязанности: со страной, которая является критически важной для Евросоюза в контексте взаимосвязанности, подобные дешевые игры действительно неприемлемы», — заявила министр иностранных дел.

Она высказалась и о критике со стороны Европы в связи с процессом в Конституционном суде относительно политических партий.

«Это полностью расходится с теми европейскими стандартами и европейскими ценностями, к которым мы очень часто слышим апелляции, когда так открыто происходит давление на деятельность суда, вмешательство в деятельность, делаются политические заявления и в целом идет политизация любого правового процесса. Ничего особенного в Грузии не происходит, идет процесс в Конституционном суде, абсолютно правовой процесс. Каждый имеет право обратиться в Конституционный суд, и обязанность Конституционного суда — рассмотреть этот иск и вести дело в соответствии с надлежащими принципами», — отметила Мака Бочоришвили.

Для справки: 4 ноября 2026 года Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет о расширении, в котором процесс вступления Грузии в Евросоюз по-прежнему оценивается как де-факто приостановленный.

Конституционный суд 21 октября приступил к рассмотрению дела о запрете пяти оппозиционных партий, инициатором которого является «Грузинская мечта». 24 сентября «Грузинская мечта» внесла в Конституционный суд обновленный иск, которым, подобно «Национальному движению», «Коалиции за перемены», «Лело — Сильная Грузия» и «Федералистам», потребовала запрета партии «Гахария — За Грузию».