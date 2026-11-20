В университетскую клинику Ингороква, где находятся дети, пострадавшие в результате взрыва в Поничала, прибыл премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Вместе с ним на месте находятся министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе и генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр столицы Каха Каладзе.

Для справки, 19 ноября в Поничала на пятом этаже жилого корпуса произошел взрыв в результате скопления природного газа. В результате трагедии погибли 6 человек, еще 5 пострадали.