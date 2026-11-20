Как сообщает министерство, на встрече стороны обсудили возможности углубления торгово-экономического сотрудничества между странамии реализации совместных проектов.

В рамках визита в Узбекистан он встретился с министром сельского хозяйства Республики Узбекистан Иброхимом Абдурахмоновым.

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили отмечает значительный потенциал для увеличения экспорта грузинских алкогольных напитков, минеральной воды и другой агропродовольственной продукции в Узбекистан.

Давид Сонгулашвили подчеркнул важность меморандума овзаимопонимании, подписанного в текущем году:

«Я рад, что у нас сложилось очень хорошее сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Наш общий интерес — укрепление торгово-экономических отношений и реализация совместных проектов, что будет способствовать сотрудничеству между фермерами и обмену опытом».

Министр также отметил важность укрепления сотрудничества в области санитарных и фитосанитарных мер.

В рамках встречи стороны подписали план действий на 2027 год,предусматривающий углубление двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В частности, документ предусматривает планирование совместных научных проектов, а также внедрение современных цифровых технологий и инноваций в аграрном секторе.

По словам Давида Сонгулашвили, совместная рабочая группа в сфере сельского хозяйства, созданная на уровне заместителей министров, продолжит активную работу по укреплению связей между специалистами и представителями бизнеса, а также развитию сотрудничества между лабораториями.

Во встрече вместе с Давидом Сонгулашвили приняли участие первый заместитель министра Нино Тандилашвили, заместитель министра Георгий Цкриалашвили, глава Департамента международных отношений и евроинтеграции Давид Читашвили и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Узбекистане Давид Котария.

Узбекскую сторону также представляли заместитель министра сельского хозяйства Кахрамон Юлдашев, ректор Ташкентского государственного аграрного университета Нарзуло Обломуродов и другие представители республики.