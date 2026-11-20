Посол Турецкой Республики в Грузии Мустафа Тюркер Ари выражает глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате взрыва в районе Поничала. Посол приносит соболезнования семьям погибших и желает пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Выражаю глубокое сожаление в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего 19 ноября 2026 года в районе Поничала. Разделяю скорбь грузинского народа, выражаю соболезнования семьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», – говорится в послании с соболезнованиями.

19 ноября в жилом доме в Поничала произошёл взрыв газа, в результате которого обрушилась часть здания. В результате происшествия погибли шесть человек, ещё пятеро пострадавших были доставлены в клиники.