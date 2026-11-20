Нам важно, чтобы отношения с Китаем были прочными и крепкими — глава МИД Грузии
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявляет, что с учетом геополитического контекста и региональной взаимосвязанности Грузия активно развивает стратегическое и торгово-экономическое партнерство с Китаем, странами Центральной Азии и Персидского залива.
«В первую очередь, возрастающая роль Китая в глобальном масштабе очевидна. Соответственно, для нас очень важна динамика отношений с Китаем; чтобы эти отношения были прочными и крепкими со страной, которая становится все более и более важным игроком в формировании глобального порядка. Разумеется, визит вице-президента в Грузию — в нашем регионе именно в Грузию — был важным посланием со стороны Китая. Наши отношения в последний период действительно развиваются динамично. Это очень важно для нас, для развития нашей страны, для позиционирования нашей страны, и, разумеется, мы уделяем большое внимание именно усилению отношений с Китаем по различным направлениям — будь то торгово-экономические отношения или иные. Мы увидели много шагов, предпринятых со стороны Китая в отношениях с Грузией, которые были направлены именно на усиление и укрепление отношений между нашими странами — начиная с безвизового сообщения и заканчивая свободной торговлей. Что главное, это динамичный процесс, и впереди существует еще много возможностей для усиления наших отношений по различным направлениям», — заявила Мака Бочоришвили в эфире телекомпании «Имеди».
Она также высказалась об углублении отношений со странами Центральной Азии и отметила, что в контексте региональных связей Грузия является для них главным путем, соединяющим с Западом.
«В целом, когда мы говорим о взаимосвязанности и развитии отношений с различными регионами, разумеется, мы должны внимательно следить за геополитическим контекстом, который складывается вокруг нас, и в этом контексте, разумеется, выстраивать наши партнерства с различными регионами. Наши отношения со странами Центральной Азии также динамично развиваются в последний период; за последние два года был особенно значительный прогресс именно в плане усиления отношений с этими пятью странами. У нас была возможность, чтобы Грузия недавно приняла министров иностранных дел всех пяти стран. Это тоже был важный формат. Со стороны всех пяти стран было зафиксировано, что у них есть желание продолжать и углублять сотрудничество в этом формате, усиливать его по различным направлениям, и это, разумеется, очень важно в контексте межрегиональных отношений. Для стран Центральной Азии важен наш регион, а в нашем регионе особенно важны отношения с Грузией, потому что именно Грузия является для них путем, соединяющим с Западом», — отметила министр иностранных дел.
Она высказалась и об укреплении политического диалога и торгово-экономических связей со странами Персидского залива.
«Что касается стран Персидского залива, отношений со странами Персидского залива, вы знаете, о странах какой экономической мощи мы говорим. Разумеется, это очень важно — и не только для нас, но и для очень многих развитых, более продвинутых в экономическом плане, чем мы, стран — укрепление, усиление отношений с ними в плане инвестиций, в плане усиления экономического сотрудничества, и, разумеется, это тоже очень интересное для нас направление. Кроме того, мы видим, что происходит в регионе и какова их роль — хотя бы какую роль они играют в мирных процессах, и, разумеется, для нас важно иметь с ними политический диалог, и не только политический диалог, но и развитие конкретных торгово-экономических отношений», — заявила вице-премьер.
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