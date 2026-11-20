Лидеры четырех стран призвали Россию к зимнему энергетическому перемирию
Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины призвали Россию объявить энергетическое перемирие в зимний период. Согласно их совместному заявлению, в качестве первого шага к прекращению огня Москва должна согласиться на энергетическое перемирие и восстановление безопасного судоходства в Черном море для экспорта продовольствия.
В подписанном лидерами документе также говорится, что они поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией, в который будут вовлечены США и Европа. Согласно документу, главным приоритетом мирных переговоров должно стать прекращение боевых действий и защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а замороженные российские суверенные активы останутся заблокированными до прекращения войны и возмещения ущерба.
В заявлении также отмечается, что сразу после вступления в силу режима прекращения огня Украина должна получить скоординированные с США юридически обязывающие оборонные гарантии, что предусматривает и размещение в стране многонациональных сил под руководством Европы и при поддержке США.
Эти гарантии также включают участие в механизме мониторинга прекращения огня под руководством США и обязательство принять меры по восстановлению мира в случае нового российского нападения.
В документе лидеры четырех государств подтверждают, что союзники в полном объеме выполнят обязательство по выделению Украине военной помощи в размере €70 миллиардов в 2026 году, а до конца 2027 года в рамках кредита Евросоюза предоставят Киеву дополнительно €90 миллиардов на военные и финансовые нужды. С приближением зимы партнеры совместно с третьими странами также будут работать над усилением противовоздушной обороны Украины, в особенности систем перехвата баллистических ракет.
Вместе с тем лидеры усилят экономическое давление на Россию и ужесточат пресечение обхода санкций, что включает дополнительные меры против доходов от российской нефти и газа, криптовалют, военно-промышленного комплекса и так называемого «теневого флота».
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