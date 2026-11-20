Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины призвали Россию объявить энергетическое перемирие в зимний период. Согласно их совместному заявлению, в качестве первого шага к прекращению огня Москва должна согласиться на энергетическое перемирие и восстановление безопасного судоходства в Черном море для экспорта продовольствия.

В подписанном лидерами документе также говорится, что они поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией, в который будут вовлечены США и Европа. Согласно документу, главным приоритетом мирных переговоров должно стать прекращение боевых действий и защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а замороженные российские суверенные активы останутся заблокированными до прекращения войны и возмещения ущерба.

В заявлении также отмечается, что сразу после вступления в силу режима прекращения огня Украина должна получить скоординированные с США юридически обязывающие оборонные гарантии, что предусматривает и размещение в стране многонациональных сил под руководством Европы и при поддержке США.