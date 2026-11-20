Посольство Великобритании выразило глубокое сожаление в связи с трагедией в Поничала
Посольство Великобритании в Грузии выражает сожаление в связи с гибелью людей в результате взрыва в Поничала.
«Выражаем глубокое сожаление в связи с трагедией, произошедшей в Поничала. Соболезнуем семьям погибших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», – говорится в послании с соболезнованиями.
19 ноября в жилом доме в Поничала произошёл взрыв газа, в результате которого обрушилась часть здания. В результате происшествия погибли шесть человек, ещё пятеро пострадавших были доставлены в клиники.
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