Представительство Евросоюза в Грузии выражает глубокое сожаление в связи с трагическим взрывом в Поничала, говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших, высоко ценим неустанный труд спасателей и выражаем поддержку каждому человеку, которого коснулась эта трагедия», – говорится в заявлении.

19 ноября в жилом доме в Поничала произошёл взрыв газа, в результате которого обрушилась часть здания. В результате происшествия погибли шесть человек, ещё пятеро пострадавших были доставлены в клиники.