Сарджвеладзе: Особенно тяжелым является состояние здоровья того лица, в квартире которого произошел взрыв
Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе прибыл в клинику Ингороква, куда бригадами скорой медицинской помощи были доставлены пострадавшие в результате взрыва и обрушения в жилом корпусе в Поничала.
По информации Сарджвеладзе, тяжелым остается состояние того лица, в квартире которого произошел взрыв.
«Его состояние тяжелое. Он получил очень тяжелые повреждения тела. Не хочу делать преждевременных выводов, врачи делают все для того, чтобы спасти жизнь. Что из этого выйдет, покажет время.
Также была госпитализирована одна женщина, которая уже выписана; у нее не было таких повреждений, которые требовали бы дальнейшего наблюдения», — заявил Михаил Сарджвеладзе.
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