Глава Конституционного суда Грузии: «Мы ничего не отменяем, мы рассматриваем дело»
Политическая сила, требующая запрета оппозиционных партий, сама ранее сообщала о резком увеличении объемов прослушивания, заявил представитель «Единого национального движения» (ЕНД) Заза Бибилашвили, выступая в Конституционном суде. Бибилашвили отвечал на вопрос стороны истца о системности и систематичности преступлений.
«Запретить нас требует та политическая сила, при которой общество узнало о так называемых записях СГБ… Глава СГБ Мамука Мдинарадзе заявил, что поток поступающей в СГБ информации увеличился в 30 раз, а количество прослушиваний – в 2,5 раза. Теперь нам говорят, что это должно стать основанием для запрета нашей партии. То есть люди говорят: мы прослушиваем в 30 раз больше, но запретить должны вас», — заявил Бибилашвили.
Он также отметил, что в условиях судебной системы, которую бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили называет «судом-кенгуру», можно объявить законным что угодно:
«Можно задним числом оформить разрешение на прослушивание и слежку за кем угодно».
Заза Бибилашвили также напомнил слова грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, который на вопрос журналистов о пяти оппозиционных партиях заявил: «мы их отменяем».
На замечание Бибилашвили ответил председатель Конституционного суда Реваз Надарая, отметив, что «суд ничего не отменяет, суд рассматривает дело».
«Я вас перебиваю и предупреждаю, ещё раз призываю вас: вы сейчас хотите на глазах у общества отождествить премьера и суд? То, что сказал премьер – это слова премьера, суд – это суд, вы же юрист. Что значит, отделяю ли я себя от слов премьера? В суд поступил иск с конкретными основаниями и требованиями. Чего вы требуете от суда, чтобы он не рассматривал его?» — заявил Надарая.
На что Бибилашвили ответил:
«Если бы здесь действовали соответствующие стандарты, этот иск вообще не должен был быть принят к производству».
Реваз Надарая расценил реплику Бибилашвили как неуважение к суду и предупредил, что в случае повторения подобного «примет соответствующие меры».
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