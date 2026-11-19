Политическая сила, требующая запрета оппозиционных партий, сама ранее сообщала о резком увеличении объемов прослушивания, заявил представитель «Единого национального движения» (ЕНД) Заза Бибилашвили, выступая в Конституционном суде. Бибилашвили отвечал на вопрос стороны истца о системности и систематичности преступлений.

«Запретить нас требует та политическая сила, при которой общество узнало о так называемых записях СГБ… Глава СГБ Мамука Мдинарадзе заявил, что поток поступающей в СГБ информации увеличился в 30 раз, а количество прослушиваний – в 2,5 раза. Теперь нам говорят, что это должно стать основанием для запрета нашей партии. То есть люди говорят: мы прослушиваем в 30 раз больше, но запретить должны вас», — заявил Бибилашвили.

Он также отметил, что в условиях судебной системы, которую бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили называет «судом-кенгуру», можно объявить законным что угодно: