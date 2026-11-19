В Минске состоялась встреча Зурабашвили — Галузин
Министерство иностранных дел России распространяет информацию о встрече заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина и специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией, первого заместителя министра иностранных дел Георгия Зурабашвили.
«19 ноября в Минске в рамках возобновленного прямого российско-грузинского диалога заместитель министра иностранных дел Российской Федерации М. Ю. Галузин встретился со специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Российской Федерацией, первым заместителем министра иностранных дел Грузии Г. Зурабашвили.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Достигнут ряд практических договоренностей.
Была рассмотрена проблематика региональной безопасности.
Главы обеих делегаций выразили признательность белорусской стороне за содействие в организации российско-грузинской встречи.
Достигнута договоренность о продолжении контактов исходя из интересов дальнейшего развития отношений между Россией и Грузией», — говорится в официальной информации.
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