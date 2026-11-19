По его словам, соответствующие службы совместно с Национальным бюро экспертизы имени Самхараули завершили проверку здания на предмет устойчивости конструкции.

Как заявил журналистам находящийся на месте происшествия мэр столицы Каха Каладзе, более 100 человек разместят в шести гостиницах.

Мэрия Тбилиси переселит в гостиницы 28 семей, проживающих в жилом доме в Поничала, повреждённом в результате взрыва.

«Проблемными являются только два подъезда — непосредственно тот, где произошёл взрыв, а также соседний с ним. Остальная часть всего здания пригодна для проживания, и люди могут продолжать жить там.

Изначально мы были готовы выселить все 90 семей, проживающих в доме, и разместить их в гостиницах, однако такой необходимости нет. Речь идёт только о 28 семьях — более 100 человек. Мы непосредственно общались с ними, и все согласились на предложенное размещение.

Эти люди будут распределены по разным гостиницам. Мы со своей стороны окажем им всю необходимую помощь», — заявил мэр Тбилиси.

По его словам, на месте работают все соответствующие ведомства и службы мэрии, мобилизована техника, продолжаются работы.

Сегодня в результате взрыва газа в жилом доме в Поничала произошли разрушения. Четверо пострадавших в результате происшествия доставлены в клиники, продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению семи человек.