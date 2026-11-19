Каха Каладзе: Проблемными являются два подъезда, остальной корпус пригоден для проживания
Соответствующая служба совместно с Национальным бюро экспертизы имени Самхараули завершила проверку корпуса на устойчивость. Проблемными являются только два подъезда — непосредственно тот, в котором произошел взрыв, и расположенный рядом с ним подъезд. Остальной корпус пригоден для проживания, и жители могут продолжать там жить — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил журналистам в Поничала, где произошел взрыв.
По его же словам, изначально планировалось разместить в гостинице 90 семей, однако необходимости в этом нет, и будут размещены только 28 семей.
«Наша соответствующая служба совместно с [бюро] Самхараули завершила проверку всего корпуса на устойчивость. Проблемными являются только два подъезда — непосредственно тот, в котором произошел взрыв, и расположенный рядом с ним подъезд.
Весь остальной корпус пригоден для проживания, и люди могут продолжать там жить.
Изначально у нас была готовность вывезти всех жильцов корпуса — 90 семей — и разместить их в гостинице, однако необходимости в этом нет. Речь идет только о 28 семьях. Это примерно 143 человека, с которыми у нас была непосредственная коммуникация, и все выразили согласие. Эти люди будут распределены по различным гостиницам, и с нашей стороны будет оказана всяческая помощь, которая будет необходима», — отметил Каладзе.
Для справки: сегодня утром в Поничала, предположительно в результате скопления природного газа, произошел взрыв. К этому времени ведутся поисково-спасательные работы по поиску 7 человек, в том числе 3 детей. Что касается пострадавших, по последней информации в клинику доставлены 4 человека, один из которых — малолетний ребенок.
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