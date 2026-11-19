Соответствующая служба совместно с Национальным бюро экспертизы имени Самхараули завершила проверку корпуса на устойчивость. Проблемными являются только два подъезда — непосредственно тот, в котором произошел взрыв, и расположенный рядом с ним подъезд. Остальной корпус пригоден для проживания, и жители могут продолжать там жить — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил журналистам в Поничала, где произошел взрыв.

По его же словам, изначально планировалось разместить в гостинице 90 семей, однако необходимости в этом нет, и будут размещены только 28 семей.

«Наша соответствующая служба совместно с [бюро] Самхараули завершила проверку всего корпуса на устойчивость. Проблемными являются только два подъезда — непосредственно тот, в котором произошел взрыв, и расположенный рядом с ним подъезд.