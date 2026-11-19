Гварамия: Почему я не должен радоваться, что у «Имеди» и «Пост-ТВ» дела идут плохо?
»По какой причине телеканалы «Имеди» и «Пост-ТВ» считаются свободой слова? Они являются обычными рупорами российской пропаганды и «Грузинской мечты», всем чем угодно, только не свободой слова”, — заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия в Конституционном суде.
Как отметил Гварамия, он поддерживает любые меры, которые ограничат деятельность телеканалов «Имеди» и «Пост-ТВ» и нейтрализуют российскую пропаганду.
«Вы видели, что о нас пишет и говорит телеканал «Имеди»? Что публикует, какие сюжеты готовит, как нас представляет? На нас они фактически объявили охоту, основанную на лжи. Почему я не должен радоваться тому, что у них дела идут плохо? Мне действительно интересно. Если бы меня спросили, рад ли я тому, что Бидзина Иванишвили, который трижды незаконно отправлял меня в тюрьму, попадёт под санкции, я бы ответил: не просто рад, пусть его вообще поглотит земля. Да плевать я хотел, хотел сказать, извините. Меня это совершенно не волнует.
Почему я должен желать добра и огорчаться из-за неудач телеканала, который является врагом страны, рупором российской пропаганды, придумывает персональные истории обо всех нас, создаёт отвратительные сюжеты и выдумывает ложь? Мне действительно интересно. К чему мы идём?
И вообще, почему телеканалы «Имеди» и «Пост-ТВ» считаются свободой слова? Они являются обычными рупорами российской пропаганды и «Грузинской мечты». Они представляют собой что угодно, только не свободу слова.
Поэтому, честно говоря, я не понимаю, о чём мы говорим и какое отношение эти два телеканала имеют к конституционному строю, правопорядку или вообще к чему-либо позитивному. Тем не менее я поддерживаю любые меры, которые ограничат их деятельность и нейтрализуют российскую пропаганду», — заявил Гварамия.
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