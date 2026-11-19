»По какой причине телеканалы «Имеди» и «Пост-ТВ» считаются свободой слова? Они являются обычными рупорами российской пропаганды и «Грузинской мечты», всем чем угодно, только не свободой слова”, — заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия в Конституционном суде.

Как отметил Гварамия, он поддерживает любые меры, которые ограничат деятельность телеканалов «Имеди» и «Пост-ТВ» и нейтрализуют российскую пропаганду.

«Вы видели, что о нас пишет и говорит телеканал «Имеди»? Что публикует, какие сюжеты готовит, как нас представляет? На нас они фактически объявили охоту, основанную на лжи. Почему я не должен радоваться тому, что у них дела идут плохо? Мне действительно интересно. Если бы меня спросили, рад ли я тому, что Бидзина Иванишвили, который трижды незаконно отправлял меня в тюрьму, попадёт под санкции, я бы ответил: не просто рад, пусть его вообще поглотит земля. Да плевать я хотел, хотел сказать, извините. Меня это совершенно не волнует.