Заместитель министра экономики Тамар Иоселиани встретилась с делегацией Бундестага Германии, в состав которой входили представитель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Штеффен Котре (заместитель председателя районной организации AfD Даме-Шпреевальд) и представитель администрации Бундестага Германии Андреас Трампе.

По информации министерства, на встрече Иоселиани говорила о двусторонних отношениях между Грузией и Германией, а также о перспективах, существующих в транспортной и цифровой сферах.

«Заместитель министра акцентировала внимание на многолетнем партнерстве Грузии и Германии и подчеркнула важность дальнейшего углубления торгово-экономических и инвестиционных отношений. Было отмечено, что с учетом географического положения и функции связующего звена между Европой и Азией Грузия играет важную роль в укреплении региональной взаимосвязанности, безопасности, стабильности и устойчивости.

На встрече с делегацией Бундестага особое внимание было уделено транспортно-логистическому потенциалу страны и возрастающей роли Среднего коридора», — отмечается в информации, распространенной министерством.