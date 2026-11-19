Заместитель министра экономики встретилась с представителем немецкой ультраправой партии AfD
Заместитель министра экономики Тамар Иоселиани встретилась с делегацией Бундестага Германии, в состав которой входили представитель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Штеффен Котре (заместитель председателя районной организации AfD Даме-Шпреевальд) и представитель администрации Бундестага Германии Андреас Трампе.
По информации министерства, на встрече Иоселиани говорила о двусторонних отношениях между Грузией и Германией, а также о перспективах, существующих в транспортной и цифровой сферах.
«Заместитель министра акцентировала внимание на многолетнем партнерстве Грузии и Германии и подчеркнула важность дальнейшего углубления торгово-экономических и инвестиционных отношений. Было отмечено, что с учетом географического положения и функции связующего звена между Европой и Азией Грузия играет важную роль в укреплении региональной взаимосвязанности, безопасности, стабильности и устойчивости.
На встрече с делегацией Бундестага особое внимание было уделено транспортно-логистическому потенциалу страны и возрастающей роли Среднего коридора», — отмечается в информации, распространенной министерством.
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