Мы увидели, как «Грузинская мечта» уклонялась от вопросов — Есть вопросы, от которых «Грузинской мечте» не уйти никакими процедурными уловками, — заявил один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.

Как отметил в беседе с журналистами Сиоридзе, прозвучали вопросы, которые вообще не имели отношения к иску.

«От «Грузинской мечты» мы услышали вопросы, адресованные всем партиям, — речь шла о гипотетических предположениях, немыслимых вопросах, о предположениях, которые, возможно, могли быть подготовлены только в российских спецслужбах. Например, о противопоставлении вопроса территориальной целостности Грузии и возвращения оккупированных территорий интеграции в ЕС и НАТО. Я не представляю себе патриотичного грузина, который мог бы иметь какое-либо иное мнение по поводу того, что Абхазия и Цхинвальский регион — неотъемлемые части Грузии.