Сиоридзе: Есть вопросы, от которых «Грузинской мечте» не убежать никакими процедурными уловками
Мы увидели, как «Грузинская мечта» уклонялась от вопросов — Есть вопросы, от которых «Грузинской мечте» не уйти никакими процедурными уловками, — заявил один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.
Как отметил в беседе с журналистами Сиоридзе, прозвучали вопросы, которые вообще не имели отношения к иску.
«От «Грузинской мечты» мы услышали вопросы, адресованные всем партиям, — речь шла о гипотетических предположениях, немыслимых вопросах, о предположениях, которые, возможно, могли быть подготовлены только в российских спецслужбах. Например, о противопоставлении вопроса территориальной целостности Грузии и возвращения оккупированных территорий интеграции в ЕС и НАТО. Я не представляю себе патриотичного грузина, который мог бы иметь какое-либо иное мнение по поводу того, что Абхазия и Цхинвальский регион — неотъемлемые части Грузии.
Мы услышали вопросы, которые, с одной стороны, вообще не имели отношения к иску, но преследовали какую-то цель. Всё это напоминало некую игру, однако в этой игре было заложено немало реальных опасностей, а также намерение «Грузинской мечты» установить диктатуру и вернуть Грузию на пророссийскую орбиту.
К сожалению, мы увидели, как «Грузинская мечта» уклонялась от вопросов. Посмотрим, как всё будет развиваться в ближайшие дни, однако есть вопросы, от которых «Грузинская мечта» не сможет уйти никакими процедурными уловками», — заявил Георгий Сиоридзе.
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