Администрация правительства Грузии о встрече между Георгием Зурабашвили и Михаилом Галузиным
Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили провёл в Минске первую встречу с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным, — об этом говорится в информации, распространённой Администрацией правительства Грузии.
По их информации, на встрече стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Также обсудили существующие в этих направлениях вызовы и достигли ряда договорённостей.
«Была подчёркнута необходимость продолжения диалога с целью достижения конкретных результатов.
На встрече также обсудили обстановку в сфере безопасности в регионе. Особое внимание было уделено значению Женевских международных переговоров как основного формата для урегулирования нерешённых вопросов между Россией и Грузией, а также для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью и гуманитарной проблематикой.
Стороны договорились продолжить встречи в рамках указанного формата и поблагодарили белорусскую сторону за содействие в организации первой встречи», — говорится в информации.
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