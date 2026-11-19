Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили провёл в Минске первую встречу с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным, — об этом говорится в информации, распространённой Администрацией правительства Грузии.

По их информации, на встрече стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Также обсудили существующие в этих направлениях вызовы и достигли ряда договорённостей.

«Была подчёркнута необходимость продолжения диалога с целью достижения конкретных результатов.