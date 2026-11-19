«Выражаем глубокую скорбь в связи с трагическим взрывом, произошедшим в жилом корпусе в Тбилиси», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Приносим искренние соболезнования семьям, потерявшим любимых людей. Наши мысли со всеми людьми, пострадавшими от этой трагедии. Пострадавшим же желаем скорейшего и полного выздоровления», — отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Письмо с соболезнованиями опубликовало также посольство Азербайджана в Грузии.