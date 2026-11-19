Азербайджан выражает соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Поничала
«Выражаем глубокую скорбь в связи с трагическим взрывом, произошедшим в жилом корпусе в Тбилиси», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
«Приносим искренние соболезнования семьям, потерявшим любимых людей. Наши мысли со всеми людьми, пострадавшими от этой трагедии. Пострадавшим же желаем скорейшего и полного выздоровления», — отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
Письмо с соболезнованиями опубликовало также посольство Азербайджана в Грузии.
«Факт гибели и ранения людей в результате взрыва, произошедшего 19 ноября 2026 года в жилом корпусе в поселке Поничала города Тбилиси, вызывает в нас глубокую скорбь.
Выражаем искренние соболезнования членам семей и близким погибших в результате трагедии, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.
В эти тяжелые минуты мы разделяем скорбь грузинского народа и выражаем ему поддержку.
С глубокой скорбью, Посольство Азербайджанской Республики в Грузии», — говорится в заявлении посольства.
Сегодня в Поничала взрыв газа повлек за собой обрушение части жилого корпуса . В результате несчастного случая под завалами оказались семь человек. Первоначально спасатели извлекли из-под завалов малолетнюю девочку. По словам врачей, состояние здоровья девочки удовлетворительное. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Из-под завалов извлечены тела пяти человек. К настоящему времени спасатели ведут поиск одного человека, остающегося под завалами.
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