Бочоришвили: Политика обид и демонстративного отстранения никому не приносит результатов
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили в эфире телекомпании «Имеди» рассказала о перспективах запланированного на январь обсуждения Грузии в Евросоюзе, заявлениях Брюсселя и попытках разделить грузинскую власть и общество.
По словам министра, в адрес Грузии со стороны Евросоюза всё чаще звучат заявления о возможном использовании различных инструментов, что приобретает характер угроз и не создаёт оснований для позитивных ожиданий.
«Мы слышим своего рода угрозы о том, что в январе в отношении Грузии может что-то произойти, и вновь звучат угрозы в адрес Грузии и грузинского общества о том, что Евросоюз может задействовать различные инструменты», – заявила Мака Бочоришвили.
По её словам, при рассмотрении грузинского вопроса в январе важное значение будет иметь позиция, с которой выступят государства – члены Евросоюза. Министр отметила, что ряд стран ЕС не разделяет подход Брюсселя к Грузии и выступает за продолжение диалога и взаимодействия с Тбилиси.
«Политика обид и демонстративного отстранения никому не приносит результатов. Многие это осознают, не могу сказать, что все, но большинство понимает это и поддерживает политику диалога и взаимодействия с Грузией», – отметила глава МИД.
По словам Маки Бочоришвили, на фоне постоянной критики грузинских властей заявления о поддержке грузинского народа не могут скрыть сути политики, которая, по её оценке, направлена против грузинского государства и его институтов.
«Это политика, направленная против страны, и мы прямо можем так её назвать. Эти заявления не имеют ничего общего с дружбой, не имеют ничего общего с любовью и уважением к грузинскому народу», – заявила министр.
По её словам, заявления, направленные против суверенитета грузинского государства и демократического порядка, не могут восприниматься как проявление дружеского отношения. Министр особо подчеркнула, что отказ от взаимодействия с властью, избранной большинством граждан страны, и попытки отделить общество от властей свидетельствуют о неуважении к суверенитету страны.
«Если ты дружишь в стране с одной группой, не разговариваешь с властью, избранной большинством граждан, и отделяешь грузинское общество от власти, избранной самим грузинским обществом, это прямое непризнание суверенитета страны», – отметила Мака Бочоришвили.
Глава МИД также высказалась о действиях, предпринимаемых под лозунгом защиты демократии, которые, по её оценке, противоречат фундаментальным демократическим принципам. По её словам, попытки перенести законодательные процессы на улицу, а также заявления, резолюции и применение различных инструментов способствовали развитию процессов, направленных против демократического порядка в Грузии.
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