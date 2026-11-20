«Мы слышим своего рода угрозы о том, что в январе в отношении Грузии может что-то произойти, и вновь звучат угрозы в адрес Грузии и грузинского общества о том, что Евросоюз может задействовать различные инструменты», – заявила Мака Бочоришвили.

По словам министра, в адрес Грузии со стороны Евросоюза всё чаще звучат заявления о возможном использовании различных инструментов, что приобретает характер угроз и не создаёт оснований для позитивных ожиданий.

Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили в эфире телекомпании «Имеди» рассказала о перспективах запланированного на январь обсуждения Грузии в Евросоюзе, заявлениях Брюсселя и попытках разделить грузинскую власть и общество.

По её словам, при рассмотрении грузинского вопроса в январе важное значение будет иметь позиция, с которой выступят государства – члены Евросоюза. Министр отметила, что ряд стран ЕС не разделяет подход Брюсселя к Грузии и выступает за продолжение диалога и взаимодействия с Тбилиси.

«Политика обид и демонстративного отстранения никому не приносит результатов. Многие это осознают, не могу сказать, что все, но большинство понимает это и поддерживает политику диалога и взаимодействия с Грузией», – отметила глава МИД.

По словам Маки Бочоришвили, на фоне постоянной критики грузинских властей заявления о поддержке грузинского народа не могут скрыть сути политики, которая, по её оценке, направлена против грузинского государства и его институтов.

«Это политика, направленная против страны, и мы прямо можем так её назвать. Эти заявления не имеют ничего общего с дружбой, не имеют ничего общего с любовью и уважением к грузинскому народу», – заявила министр.

По её словам, заявления, направленные против суверенитета грузинского государства и демократического порядка, не могут восприниматься как проявление дружеского отношения. Министр особо подчеркнула, что отказ от взаимодействия с властью, избранной большинством граждан страны, и попытки отделить общество от властей свидетельствуют о неуважении к суверенитету страны.

«Если ты дружишь в стране с одной группой, не разговариваешь с властью, избранной большинством граждан, и отделяешь грузинское общество от власти, избранной самим грузинским обществом, это прямое непризнание суверенитета страны», – отметила Мака Бочоришвили.

Глава МИД также высказалась о действиях, предпринимаемых под лозунгом защиты демократии, которые, по её оценке, противоречат фундаментальным демократическим принципам. По её словам, попытки перенести законодательные процессы на улицу, а также заявления, резолюции и применение различных инструментов способствовали развитию процессов, направленных против демократического порядка в Грузии.