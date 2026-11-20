22 ноября 2026 года в Грузии объявлено днем траура
В память о погибших в результате обрушения жилого корпуса в Квемо Поничала, 22 ноября 2026 года объявлено в Грузии днем траура. Информацию об этом распространяет правительство Грузии.
По распоряжению правительства, в связи с днем траура на всей территории Грузии будут приспущены государственные флаги.
Для справки, 19 ноября в Поничала на пятом этаже жилого корпуса произошел взрыв в результате скопления природного газа. В результате несчастного случая погибли 6 человек, 5 — пострадали.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Грузия и Узбекистан подписали план сотрудничества на 2027 год
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили отмечает значительный потенциал для увеличения экспорта грузинских…
Пострадавших в результате взрыва детей навестил премьер-министр Ираклий Кобахидзе
В университетскую клинику Ингороква, где находятся дети, пострадавшие в результате взрыва в Поничала, прибыл премьер-министр Ираклий Кобахидзе.…
Посол Турции: глубоко скорблю в связи с гибелью людей в результате взрыва в районе Поничала
Посол Турецкой Республики в Грузии Мустафа Тюркер Ари выражает глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате взрыва в районе Поничала. Посол…
Посольство Великобритании выразило глубокое сожаление в связи с трагедией в Поничала
Посольство Великобритании в Грузии выражает сожаление в связи с гибелью людей в результате взрыва в Поничала. «Выражаем глубокое сожаление в связи с…
Посольство Чехии выразило глубокие соболезнования семьям погибших в Поничала
Посольство Чехии в Грузии выражает соболезнования семьям погибших в результате трагедии в районе Поничала. «В связи с трагедией, произошедшей 19…
Посольство Франции выразило соболезнования семьям и родственникам погибших в результате трагического взрыва в Поничала
“Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате трагического взрыва, произошедшего вчера в Поничала”, – говорится в…