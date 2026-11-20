Посольство Чехии в Грузии выражает соболезнования семьям погибших в результате трагедии в районе Поничала.

«В связи с трагедией, произошедшей 19 ноября 2026 года в Тбилиси, в районе Поничала, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. В эти тяжёлые минуты разделяем боль грузинского народа и выражаем ему свою поддержку», – говорится в послании с соболезнованиями.

19 ноября в жилом доме в Поничала произошёл взрыв газа, в результате которого обрушилась часть здания. В результате происшествия погибли шесть человек, ещё пятеро пострадавших были доставлены в клиники.