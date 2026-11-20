Делегация Патриархии Грузии находится в Москве. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Патриархии, сегодня патриарха Кирилла с 80-летним юбилеем поздравят делегации и предстоятели различных поместных церквей, в том числе делегация Грузинской церкви.

По существующей информации, в Москве находятся хорепископ патриарха, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодор (Чуадзе), руководитель службы внешних связей, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), митрополит Горийский и Атенский Андриа (Гвазава), епископ Никорцминдский Вахтанг (Липартелиани), протопресвитер Георгий Звиададзе