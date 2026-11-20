Она также заявила, что Грузии необходимо отказаться от страха перед диалогом с Россией, несмотря на существующие между странами проблемы.

«В данном случае у нас не было никаких возражений относительно места встречи, даже если бы это был Минск. […] Вопрос места в данном случае не имел такого большого значения. Важно было провести встречу своевременно и как можно скорее начать разговор по вопросам, которые важны для нас и наших граждан», — сказала Бочоришвили в эфире телеканала «Имеди».

Грузинская сторона не возражала против проведения переговоров с Россией в Минске, поскольку главным приоритетом было как можно скорее начать обсуждение вопросов, важных для Грузии и ее граждан. Об этом заявила министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Мака Бочоришвили, комментируя встречу спецпредставителя премьера по отношениям с РФ Георгия Зурабашвили с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным.

«В последние годы в отношении наших отношений и подхода к России пытаются каким-то образом привить страх перед диалогом, страх перед разговором и полное неприятие этого. С другой стороны, это страна, с которой у нас больше всего и самые серьезные проблемы. И, естественно, без разговора и диалога невозможно решить или урегулировать какие-либо проблемы», — заявила глава МИД.

«Прежде всего мы должны преодолеть страх перед разговором. Нет ничего страшного в том, чтобы разговаривать с тем, с кем у тебя есть проблемы. Это необходимо. Напротив, все должны приветствовать и принимать тот факт, что мы обсуждаем проблемные вопросы с теми, с кем у нас есть проблемы, и не должны бояться такого разговора», — добавила Бочоришвили.

Встреча Зурабашвили и Галузина состоялась 19 ноября в Минске и стала первым раундом прямых контактов в формате «Абашидзе-Карасин» после почти годовой паузы. По итогам переговоров российский МИД сообщил о «ряде практических договоренностей» и намерении продолжить контакты. Ведомство также упомянуло обсуждение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросов региональной безопасности.

Администрация правительства Грузии позднее подтвердила эти итоги. В Тбилиси также отметили, что при обсуждении региональной безопасности особое внимание уделили Женевским международным дискуссиям — основному международному формату рассмотрения нерешенных вопросов между Грузией и Россией, включая гуманитарные вопросы и вопросы безопасности.

Выбор Минска в качестве площадки вызвал критику со стороны бывших грузинских дипломатов. Они назвали проведение переговоров без международных посредников в столице союзной России Беларуси свидетельством изменения внешнеполитического курса Тбилиси и предупредили о рисках для Женевского формата.

Формат прямого диалога между представителями Грузии и России был запущен в 2012 году и получил название «Абашидзе-Карасин» — по именам прежних спецпредставителей двух стран. В основном он использовался для обсуждения торгово-экономических, гуманитарных и культурных вопросов; встречи преимущественно проходили в Праге.

Георгия Зурабашвили назначили спецпредставителем премьер-министра Ираклия Кобахидзе по отношениям с Россией 21 октября. При этом он сохранил должность первого заместителя министра иностранных дел Грузии. Ранее грузинские власти заявляли, что восстановление дипломатических отношений с Москвой невозможно, пока Россия сохраняет военное присутствие в Абхазии и Цхинвальском регионе и признает их независимость.