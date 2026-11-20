“Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате трагического взрыва, произошедшего вчера в Поничала”, – говорится в заявлении посольства Франции.

Как отмечается в заявлении, посольство Франции присоединится к национальному дню траура.

«Выражаем солидарность с пострадавшими и спасательными группами, мобилизованными на месте происшествия. В знак поддержки в воскресенье посольство Франции присоединится к национальному дню траура», – говорится в послании с соболезнованиями.