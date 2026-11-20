Посол Грузии в Японии Теймураз Лежава в шутку предостерег дипломатов от назначения на должность в Японии. В сообщении на X от 18 ноября он заявил, что никогда не становился мишенью шпионов в Японии, но вместо этого становился жертвой необычайно большого количества «медовых ловушек».

Ловушки, как он рассказал, — это японские сладости: на фотографиях он изображен с огромным парфе, коробками Kinoko no Yama и Takenoko no Sato, сложенными перед юным родственником, и конфетой Akafuku в руке.

Сообщение вызвало шквал забавных комментариев, пользователи призывали его попробовать местные сладости от Хакодате до Гифу и шутили, что теперь он пленник японских десертов.

Лежава, выросший в Японии и пишущий в интернете на остроумном японском языке, собрал большую аудиторию благодаря своим юмористическим постам о жизни в стране. Его последняя шутка нашла отклик у зрителей, потому что она превращает фразу из шпионского фильма в дань уважения японской кулинарной культуре, сообщает Japan Daily Dot.