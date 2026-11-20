Посольство Армении в Грузии выражает скорбь в связи с трагедией, произошедшей в результате взрыва в Поничала, и выражает соболезнования семьям погибших.

«Мы глубоко скорбим в связи с трагедией и человеческими жертвами в результате взрыва, произошедшего в районе Поничала в Тбилиси. Выражаем искренние соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших.

Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. В эти тяжёлые минуты выражаем сочувствие и солидарность братской Грузии», — говорится в сообщении посольства Армении в социальной сети.