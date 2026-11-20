Каладзе: В Поничала будет необходим демонтаж дома и осуществление нового проекта
“28 семей, 143 человека временно размещены в гостиницах. На следующем этапе мы обеспечим их арендованным жильём, чтобы у них не возникало никаких проблем”, — заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам Каладзе, повреждённый дом необходимо будет снести и реализовать новый проект.
«Произошла ужасная трагедия. Хочу выразить соболезнования членам семей погибших, их близким и всей Грузии. Всё это очень тяжело. Что касается пострадавших, состояние здоровья двух детей удовлетворительное. Желаю им скорейшего выздоровления и надеюсь, что через несколько дней они вернутся домой.
Как я сообщил вам вчера, 28 семей, 143 человека, обеспечены временным размещением в гостиницах. На следующем этапе мы обеспечим их арендованным жильём, чтобы у них не возникало никаких проблем.
Что касается окончательного решения, необходимо будет снести этот дом и реализовать новый проект. Если жители, продолжающие проживать в остальных подъездах, захотят принять участие в программе замены жилья, муниципалитет готов реализовать соответствующий проект и там.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить представителей бригад скорой медицинской помощи, в целом медиков, всех без исключения. Благодарю пожарно-спасательные службы, Министерство внутренних дел и представителей всех ведомств, которые в эти тяжёлые дни делали всё возможное для спасения человеческих жизней», — отметил Каха Каладзе.
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