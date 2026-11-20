“28 семей, 143 человека временно размещены в гостиницах. На следующем этапе мы обеспечим их арендованным жильём, чтобы у них не возникало никаких проблем”, — заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам Каладзе, повреждённый дом необходимо будет снести и реализовать новый проект.

«Произошла ужасная трагедия. Хочу выразить соболезнования членам семей погибших, их близким и всей Грузии. Всё это очень тяжело. Что касается пострадавших, состояние здоровья двух детей удовлетворительное. Желаю им скорейшего выздоровления и надеюсь, что через несколько дней они вернутся домой.